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        Haberler Magazin Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den 'lahmacun' açıklaması - Magazin haberleri

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den 'lahmacun' açıklaması

        Sezonun açılmasına az bir zaman kala Bodrum, lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmeye başladı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bir açıklamada bulunarak; "Bodrum lahmacundan ibaret değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:13
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        'Lahmacun' açıklaması
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        Yaz sezonunun yaklaşmasıyla her yıl olduğu gibi gözler tatil beldelerinde başta lahmacun olmak üzere yiyecek - içecek, plajlardaki şezlong ve loca fiyatlarına çevrildi.

        Tatil beldelerinde fahiş fiyatlar tartışılacak ve ünlüler de dâhil olmak üzere bir çok kişi mekânlarda ya da plajlardaki hesap fişlerini gözler önüne serilecek.

        Son bir kaç gündür Bodrum, her sezon olduğu gibi yüksek lahmacun fiyatlarıyla gündeme geldi. Öyle ki henüz sezon başlamadan bile lahmacunun tanesinin 2.200 TL'den satıldığı mekânlar oldu. Geçtiğimiz günlerde Seray Sever de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve tatil beldelerinde yüksek fiyatlı lahmacunların satışının başladığını ifade etmişti.

        Seray Sever
        Seray Sever

        Bu duruma tepki gösteren Seray Sever, "O paraları vermek görgüsüzlük. Altın mı koyuyorlar içine? Biz kendi bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin bedava... Ben size yemek hazırlarım" ifadelerini kullanmıştı.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'un lahmacunla gündeme gelmesine yönelik bir açıklamada bulundu.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci
        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci

        Başkan Mandalinci, gastronomi uzmanlarının notlarında değindiği Bodrum’a özgü lezzetlerden örnekler vererek şunları söyledi;

        "Çok sevgili Bodrum, Bodrumlular ve Bodrum tutkunlarına haksızlık olduğuna inandığımız sansasyonel bir algının, henüz sezonun başındayken başka öncelikler yerine “gündemi gereksiz yere işgal etmemesi için” samimi bir bilgilendirmenin şart olduğunu düşünüyoruz.

        Dünya turizminin müstesna destinasyonlarından biri olan Bodrum, özellikle önümüzdeki yaz sezonunda gerek itibar gerekse toplam ve toplumsal mutluluk endeksini en üst noktaya taşımaya yönelik çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor.

        Ülkemizin finansal girdilerinin başında gelen ve ekonomik çarkların dönmesinde önemli katkısı olan turizmde, mücevher değerindeki statümüzü daha üst ve itibarlı bir noktayla taçlandırmak için hazırlıklarımız, denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor.

        Huzuru, alt ve üst yapıyı, toplam mutluluğu ve de kent markamızı uluslararası değer haline getiren bu emek yoğun çabalarımız umut ediyorum ki Bodrum’a gösterilen yüksek teveccühle karşılığını bulacaktır.

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        Bodrum halkı ve işletmeleri olarak kendini Bodrumlu hissetmekten haz alan tüm misafirlerimizi benzersiz bir hevesle ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bu heves içinde ne çıkar ne de fırsatçılık duygularına yer olmayacaktır.

        Dünyanın güneşi, denizi, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle kabul gören bu hazine kentinin, Anadolu kültürünün lezzetlerinden “lahmacun” ve lahmacun etiketleriyle anılması bizim olduğu kadar, memleketin de kalbini kıran bir demodelik içeriyor.

        Kıyılarını halkına açan, misafir mutluluğunu pusula kabul eden ve işletmelerini müşteri memnuniyetine yönlendirerek ortak mirasımızı kimseden esirgemeyen Bodrum’un; bu kadim coğrafyayı temsil etmeyen münferit anlayışın mağduru olarak olumsuz genelleme içine alınması, tarihe, güne ve geleceğe yapılan ciddi bir haksızlıktır.

        Bodrum ve Bodrumlular olarak biz, coğrafik ve asri lezzetlerimizi öne çıkarma sorumluluğunu tüm paydaşlarımızla bölüşürken vicdanı ikbalinden önde gelen tüm dostlarımızın bu emeğin yok sayılmasına izin vermeyeceğine inanıyoruz.

        Dünyanın önemli gastronomi uzmanlarının hakkımızdaki notlarından hareketle çökertme kebabından acı ot kavurmasına, kenker dolmasından lokum pilavına uzanan derya deniz mutfağıyla limitsiz lezzetler sunan Bodrum’da, lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır.

        Damaklardan maddi ve manevi tatların, dimağlardan güneşli ve mavi anıların, fotoğraflardan tarihi ve kartpostal manzaraların eksik olmadığı bir yaz dileyerek aklına Bodrum düşen tüm vatandaşlarımıza erken bir hoş geldiniz diyoruz. Bodrum’u Bodrum yapan tüm güzelliklerde buluşmak ümidiyle…"

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        #Lahmacun
        #tamer mandalinci
        #BODRUM
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