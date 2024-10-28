Bodrum'da bir kadın mahalle meclisi daha

Muğla'nın Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) ile proje ortaklığında yapılan çalışmalar kapsamında mahalle meclislerine Akyarlar Mahallesi de ekleniyor.

Mahalle meclisleri ile "Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi" oluşturulması amacıyla bugüne kadar ilçe genelinde Bodrum merkez başta olmak üzere İslamhaneleri, Dereköy, Akçaalan, Yakaköy Türkmen, Mumcular, Peksimet, Bitez ve Ortakent’te kadın mahalle meclisleri kuruldu. Akyarlar Mahallesi'nde de önümüzdeki hafta mahalle meclisi kurulması için planlamalar yapılıyor.

31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13.00'te Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkisi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da, kadınların bölgelerinde yaşadıkları sorunların çözümünde söz sahibi olmalarını destekleyen proje kapsamında toplantı düzenlenecek. Toplantıda, bölgede yaşayan kadınlar bir araya gelerek Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi'ni hayata geçirecek. REKLAM Çalışmalar kapsamında Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş'ı ziyaret eden Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar hakkında görüşme yaptı.