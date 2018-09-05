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Bodrum'da intihar! Nişanlısından ayrılan polis canına kıydı

Bodrum’da olay yeri uzmanı olan polis memuru, nişanlısı ile tartıştıktan sonra kalbine bir el ateş edip intihar etti. Olay yerine gelen polis memurunun, mesai arkadaşları, tampon yaparak arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Polis otosu ile hastaneye götürülen polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

05.09.2018 - 04:23 | Güncelleme: İHA

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Biriminde görevli S.A, konuşmak için bir süredir sorunları olduğu öğrenilen nişanlısının Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evine gitti. Çift burada bir süre tartıştı. İHA'nın haberine göre tartışma sonrası kendi evine giden S.A, kalbine tek el ateş ederek intihar etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İntiharın ardından olay yerine gelen polis ekipleri karşılarında meslektaşlarını görünce şok oldu. Kalbine tampon yaparak meslektaşlarını hayatta tutmaya çalışan polis ekipleri yaklaşık 25 dakika ambulans bekledi.

S.A'nın mesai arkadaşları, ambulansın gelmemesine isyan edip polis otosuyla hızla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. S.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Devlet Hastanesinde Göğüs Kalp Damar Cerrahı ve Göğüs Cerrahı bulunmaması nedeniyle özel bir hastaneye sevk edildi. Göğüs bölgesinden aldığı kurşun yaralanması nedeniyle kalp ve akciğerlerinden yaralanan ve çok kan kaybeden S.A, burada acil ameliyata alındı.

Göğüs Kalp Damar Cerrahı, Göğüs Cerrahı, Damar Cerrahı ve bir Genel Cerrahın katıldığı operasyonla kurtarılmaya çalışılan S.A. yaklaşık 6 saat ameliyatta kaldı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

S.A'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen meslektaşları ve yakınları hastane de gözyaşlarına boğuldu. Polis memurunun cenazesi Muğla adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından sabah saatlerinde S.A'nın cenazesinin memleketi Konya’ya gönderileceği öğrenildi.

 

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