AKUT ekipleri hazır...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya sağanak yağmur, fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarılarda en çok yağış alacak bölge olarak ise turizmin can damarı olan Bodrum gösterildi.
Meteorolojiden yapılan uyarılarda sabah 08:00 ile 20:00 arasından gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği metrekareye 50 ila 75 kilogram yağış düşeceği bildirildi. Sağanak yağmurun ardından ise gece saat 23.00’da ise saatteki hız 75 km olacağı ve ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği de meteoroloji genel müdürlüğü tarafından bildirildi.
BODRUM TEYAKKUZDA
Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Bodrum belediyesi 15 dakikada bir ilçede anoslar yaparak vatandaşları uyardı. Dere yataklarında ve su taşkını olacak bölgelerde tedbirler alındı. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından tüm kurum ve kuruluşlar uyarılarak tedbirlerinin alınması istendi. Polis ve jandarma ekipleri ise devriyeleri arttırarak su taşkınları olacak bölgelerde beklemeye başladı.
AKUT EKİPLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
AKUT 10 kişilik gönüllüsü ile birlikte Bodrum AKUT merkezinde toplanarak yağışın geleceği bölgelerde tedbir almak için 3 er kişilik ekiplere bölündü. Zodyak botlarını depolarından çıkaran AKUT ekipleri sağanak yağmurun gelme ihtimaline karşı merkezde hazır bir şekilde beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri de tüm kadrosuyla Bodrum İtfaiye amirliğinde beklemelerini sürdürüyor.
DÜKKANLAR KUM TORBALARIYLA KAPATILDI
Sağanak yağışın olacağını duyan Bodrum esnafı ise işletmelerinin önlerine kum torbaları yığarak önlem almaya çalıştı. Birçok işyeri ve otopark oluşabilecek sel baskınlarına önlem olması için kum torbalarından barikat kurdu.
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