Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bodrum'da su sorununa "deniz" desteği | Son dakika haberleri

        Bodrum'da su sorununa "deniz" desteği: Yüzer deniz suyu arıtma platformu tanıtıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmete alınan yüzer deniz suyu arıtma platformunun tanıtımı yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşların yaşadığı su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördüklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 17:53 Güncelleme: 01.08.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Muğla'nın Bodrum Belediyesi, Bitez Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Denizden Hayata, Bodrum'a Temiz Su" başlığıyla yenilenebilir enerji kullanarak denizden günde 20 metreküp kullanma suyu üreten platformu tanıttı.

        2

        Programda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iklim değişikliğinin artık tüm dünyanın genel sorunu olduğunu söyledi.

        3

        Vatandaşların yaşadığı su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördüklerini ifade eden Mandalinci, "25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler şu anda sistemin son derece güzel, verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını gösteriyor. Sistemin tam bağımsız şekilde tamamen yenilebilir enerji kaynaklarıyla yani güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını belirtmek isterim" diye konuştu.

        4

        Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar ve basın mensupları, yüzer platformu yakından inceledi.

        5
        6
        #muğla haberleri
        #Bodrum Belediyesi
        #yüzer deniz suyu arıtma platformu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        1 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!