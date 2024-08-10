Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını söyledi.