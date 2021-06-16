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Bodrum'da çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 zanlı gözaltına alındı

Bodrum'dan acı haber! 1 polis şehit oldu - Haberler
Bodrum'dan acı haber! 1 polis şehit oldu
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İHA

Olay, saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz

Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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