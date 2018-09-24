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Bodrum katında bulunan uçak satışa çıkarıldı

Avcılar'da 29 yıl önce bir gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak, yeni sahibi tarafından internet üzerinden 30 bin TL bedelle satışa çıkarıldı. Yusuf Keskin, "Bazıları için 30 bin TL etmeyen hurda halindeki bu uçak tamamen ahşap ve kumaştan yapılmış. Havacılık tutkunu ve ellerinden iş gelen arkadaşlarımla bunu tamir ederek uçuşa hazır hale getirebiliriz. Sahibine ulaşabilmek için uçak için sembolik, cüzi bir rakam olan 30 bin TL fiyat yazdım" dedi.

24.09.2018 - 09:31 | Güncelleme: DHA

Kapanan Tercüman Gazetesi´nin 1989 yılında promosyon olarak verdiği ve 29 yıl sonra geçen yıl Mart ayında Avcılar'da kiralanmak istenen bir binanın bodrum katında sahipsiz bulunup hurdacıya satılan 2 kişilik uçak, bir kişi tarafından satın alınarak havacılık tutkunu arkadaşı Yusuf Keskin´e hediye edildi. Keskin, bir gün uçurmayı hayal ettiği iki kişilik `Kitfox´ tipi ultraligt (Hafif malzeme) uçağı Büyükçekmece´deki Güzelce Mahallesi´ndeki evinin hemen yan tarafındaki derme çatma eklentiye kanatları ile yerleştirdi. DHA'nın haberine göre, evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil fabrikasında depo şefi Yusuf Keskin, sık sık yanına giderek temizlediği tüm araştırmalarına rağmen uçağın eksik motor ve diğer parçalarını alacak parayı bulamadı. Keskin, son çare olarak bir internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

ÇOCUKLUĞUNDA PLASTİK BORU VE NAYLONLARLA UÇMAYI DENEMİŞ

Yusuf Keskin, hurda uçağın tüm gelişmelerini ilk günden bu yana izleyen DHA muhabirine, uçma merakını anlatırken Sivas´taki çocukluk yıllarında plastik inşaat boruları ve seracılıkta kullanılan naylonları kullanarak yerden 2 metre kadar havalanmayı başardığını ancak, hemen yere düştüğünü anlattı. İstanbul´a geldikten sonra halen oturduğu Güzelce´de verilen uçuş eğitimine bir tanıdığının yardımı ile katıldığını, paraşüt ve paramotora da çok meraklı olduğunu ifade eden Keskin, "Aslında uçak hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Maddi olarak yetersiz kalıyorum. Bu tip uçakların motorları 5 bin 500 Euro´dan başlıyor. Bu rakamlar beni aşıyor. Ben çalışan, 3 çocuk babası bir insanım" dedi.

UÇAK İLANINA İLGİ ÇOK YÜKSEK

Yusuf Keskin, büyük ilgi gören ilanının aslında satış amaçlı olmadığını söyledi. Keskin, tamamen ahşap ve kumaştan yapılı uçağı bodrum katına yerleştirmede yardımcı olan kişiye ulaştığını ancak, ilk sahibine ulaşmayı istediğini anlattı. Yusuf Keskin, uçağın ilk sahibinden uçuş belgelerini, varsa ve herhangi bir yerde saklı halde duran motor veya başka parçalarını almayı, arzu ettiğini belirtti. Keskin, motor bulunduğu takdirde hurda halindeki uçağı kısa sürede havacılığa meraklı arkadaşları ile uçuşa hazır hale getirebileceklerini iddia etti. Keskin, "Bazıları için 30 bin TL etmeyen hurda halindeki bu uçak tamamen ahşap ve kumaştan yapılmış. Havacılık tutkunu ve ellerinden iş gelen arkadaşlarımla bunu tamir ederek uçuşa hazır hale getirebiliriz. Sahibine ulaşabilmek için uçak için sembolik, cüzi bir rakam olan 30 bin TL fiyat yazdım" dedi. Komşularının çalışmalarını yakından izlediği ve desteklediği Keskin, 2 kişilik uçağın 29 yıllık hikayesini şöyle anlattı:

UÇAĞIN HİKAYESİNİ ANLATTI

"Bu uçak 1980´li yıllarda gazete çekilişi ile Bursa´da bir kadına çıkıyor. Bursa´da ki kadın uçak çıktı diye çok seviniyor. Borç alıp köyünde davet veriyor. Masraf yapıyor. Sonra uçak getiriyorlar, kadın bir bakıyor uçak iki kişilik bir uçak. Kadın çok üzülüyor. "Ben bunu nasıl satacağım" derken, İstanbul Büyükçekmece´den birisi bu uçağı alıyor. Alan kişi uçağı kullanarak uçmayı öğreniyor. Birkaç defa denize düşüyor. Uçak ahşap gövdeli olduğu için batmıyor. Sudan çıkartıyorlar. Daha sonra bir öğretim görevlisi bu uçağı alıp bir üniversitede çalışmalar yapıyorlar. Daha sonra uçmaya meraklı birisi bu uçağı satın alarak uçmak istiyor ama uçamıyor. Daha sonra uçağın motorlarını çalıyorlar, göstergelerini çalıyorlar, parçalarını çalıyorlar, tekerlerini çalıyorlar. Uçakta sadece gövde kalıyor. Uçağı alan kişi İstanbul´u terk edince uçağı bir binanın bodrum katına kapatıyor. Aradan zaman geçtikten sonra uçak bodrumda bulunuyor. Hurdacıya satılıyor."

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