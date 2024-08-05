Bodrum ve Kemer'de orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik, Antalya'nın Kemer ilçesinde ise ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
Bodrum ve Kemer'de çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.
Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
ANTALYA KEMER
Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.