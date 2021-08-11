Bodrum yangınına gece müdahalesi! 0:00 / 0:00

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA'da yer alan habere göre Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karadan, gece yangın söndürme kapasiteli 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale etti.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Bazı vatandaşlar da çalışmaları bölgeden izliyor. Gece yangın söndürme kapasiteli 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan yapılan müdahale de kameralara yansıdı.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.