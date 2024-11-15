Boğaz adeta kayboldu
Megakentte sabah saatlerinden itibaren sis etkisini göstermeye başladı. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı adeta kayboldu
Giriş: 15.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:44
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
DHA'da yer alan habere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle adeta kayboldu. Beşiktaş Ortaköy'de bulunanlar İstanbul Boğazı'nda ektili olan sisi cep telefonuyla kayda aldı.
Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken sisin etkisi yer yer devam ediyor.
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