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        Boğaz adeta kayboldu

        Megakentte sabah saatlerinden itibaren sis etkisini göstermeye başladı. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı adeta kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:44
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        Boğaz adeta kayboldu
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        İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

        DHA'da yer alan habere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle adeta kayboldu. Beşiktaş Ortaköy'de bulunanlar İstanbul Boğazı'nda ektili olan sisi cep telefonuyla kayda aldı.

        Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken sisin etkisi yer yer devam ediyor.

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