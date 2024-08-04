Boğaziçi Üniversitesi'nde ölümlü iş kazası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında Cumartesi günü meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazasında 1 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız " ifadelerine yer verildi.