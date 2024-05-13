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        Bolu Dağı'nda ulaşıma sis ve sağanak engeli

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:42
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        D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi, görüş mesafesi düştü.

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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde ise sağanak nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli seyretti.

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        Otoyolun Gümüşova rampaları ve Bolu Dağı Viyadükleri kısmında, olumsuz hava şartlarına bağlı hasarlı kazalar meydana geldi.

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        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

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        Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

        HABERE GİT

        #bolu dağı
        #ulaşım
        #sis
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