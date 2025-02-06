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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERLER | Bolu dağında kar etkili oluyor, Bolu dağı yol durumu | Son dakika haberleri

        Bolu dağında kar etkili oluyor!

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini göstermeye başladı. Yağan kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:15
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        Bolu dağında kar etkili oluyor!
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösterdi.

        AA'da yer alan habere göre, Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde yağan kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

        KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur görülürken, otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de sürücüler zor anlar yaşadı.

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        KIŞ LASTİĞİ UYARISI YAPILDI

        Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, ulaşım normal seyrinde ilerlerken jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yağış etkisini sürdürüyor.

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