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Bonfile nedir, neyden yapılır? Bonfile hayvanın neresi?

Bonfile hayvanın sırt ve arka kısmına yakın bir yerden çıkan parçadır. Az yağlı olması nedeniyle mangal yapanlar için etin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bonfile nedir? Neyden yapılır? Tüm bilgileri sizler için derledik…

Bonfile Nedir, Neyden Yapılır? Bonfile Hayvanın Neresi?
HABERTURK.COM

Bonfile tam bir protein deposudur. İçerdiği vitaminler nedeniyle ayda en az iki kez tüketilmesi önerilen bonfile, insan vücudu için en gerekli besinlerden biridir. Bonfile neden yapılır? Bonfile hayvanın neresi? İşte detaylar…

Bonfile nedir

Bonfile hayvanın sırt ve arka kısmından elde edilen bölümdür. Hayvanın her iki yanında birer tane kas dokusu bulunur. Bonfile tam anlamıyla löp et olan lifli bir kastır. Hayvanın arka kısmında bulunduğu için oldukça bir kas dokusu olması sebebiyle yağ oldukça azdır. Diğer etler gibi yağlı olmadığı için daha maliyetli olan bonfile, etin en lezzetli kısmıdır.

Bonfile neyden yapılır

Bonfile dana gibi büyükbaş hayvanlarda ikişer tane bulunur ve çoğunlukla hayvanın sırt kısmından çıkarılır. Lezzetli bir bonfile yemeğe nasıl yapılır? İşte tarifi…

  • 800 gram bonfile
  • 2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 şişe soda
  • 2 tane soğan
  • 4-5 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı karabiber
  • 2 dal biberiye

Hazırlanışı

  1. Sinirleri temizlenmemiş bonfile daha az lezzetli olacağı için öncesinde bonfile etlerinin sinirlerinin temizlenmesi gerekmektedir
  2. Temizlenen etler zeytinyağı ve soda ile karıştırılır.
  3. Soğanları ve sarımsaklar doğrayıp etlerin içine katılır.
  4. Baharatları ve biberiyeyi etlerin içine ekleyerek 5-6 saat buzdolabında dinlenmeye bırakılır.
  5. Eritilen tereyağının içine bekletilen etler atılır ve pişirilip servise hazır hale getirilir.

Bonfile Neden Yapılır

İnsan vücuduna pek çok faydası olan bonfile tam bir protein deposudur. Fazla protein içermesi nedeniyle tüketilmesi önemlidir. Bonfile bünyesinde pek çok vitamin de barındırır. K, E, B6, B3, fosfor, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi vitaminler içerir. Ayrıca B12, selenyum, çinko vb. maddeleri de içermektedir.

Bonfile Hayvanın Neresi

Bonfile dananın böbrek kısmından başlayıp belin iki yanına doğru giden kas parçasına verilen addır. İçinde içyağı ve sakatat bulunmamaktadır. Etin en lezzetli ve kaliteli kısmıdır.

Bonfile Hayvanın Neresinden Olur

Hangi etin hayvanın neresinden çıktığını, çıkan etin özelliklerinin ne olduğunu ve nasıl pişirilmesi gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Bu bilgilerin bilinmemesi yemeğin lezzetinin ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Kontrfile, antrikot, T- bone gibi bonfile de, dana etinin en yumuşak kısımlarıdır. Bu nedenle ızgara için uygundur.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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