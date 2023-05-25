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İşkembe nedir, neyden yapılır? İşkembe hayvanın neresi?

Sakatatların içinde en çok tercih edilen, hemen hemen her lokantada çorbası bulunan işkembe, sevenlerinin vazgeçemediği bir lezzettir. İşkembe nedir? Neyden yapılır? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

İşkembe Nedir, Neyden Yapılır? İşkembe Hayvanın Neresi?
HABERTURK.COM

Kavurmasından tavasına, yahnisinden çorbasına lezzetiyle sevenlerini mest eden işkembe Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. İşkembe neden yapılır? İşkembe hayvanın neresi? İşte işkembe hakkında tüm merak edilenler…

İşkembe Nedir

İşkembe büyük ve küçükbaş hayvanların midesinin bölümlerinden sadece biridir. Geviş getiren hayvanların mideleri dört bölümden oluşur. Bunlar; işkembe, börkenek, kırkbayır ve şırdan olarak adlandırılır. İşkembe hayvanın midesinin ilk ve en büyük bölümüdür.

İşkembe Neyden Yapılır

İşkembe yemekleri sakatat severlerin en gözde yemekleridir. Kavurması, yahnisi, dolması yapılan işkembenin en çok tercih edilen çeşidi işkembe çorbasıdır. Güzel bir işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte cevabı…

Malzemeler

  • 1 kg çok iyi bir şekilde temizlenmiş işkembe
  • 2.5 kaşık tereyağı
  • 2.5 yemek kaşığı un

Haşlamak için

  • Yarım limon suyu
  • 2 tane küçük boy soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 tane küçük boy kuru soğan
  • 6 su bardağı su

Terbiyesi için:

  • 1 tane yumurta sarısı
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

  • 1 çay bardağı sirke
  • 6 diş sarımsak

Yapılışı:

  1. İşkembe yaklaşık bir saat su ile haşlanır.
  2. İyice haşlanan işkembeler kevgir yardımıyla süzülür.
  3. Tereyağı ve un tencerede; unun kokusu çıkana kadar kavrulur.
  4. İşkembenin haşlandığı su, kavrulan una yavaş yavaş eklenir. Unun topaklaşmaması için hızlıca karıştırılır.
  5. Çorbanın terbiyesi için bekletilen malzemeler bir kapta karıştırılarak hazırlanır.
  6. Hazırlanan terbiye kaynayan suya yavaş yavaş eklenir.
  7. Son olarak işkembeler de eklenerek çorba pişmeye bırakılır.
  8. Sarımsaklar rendelenerek içine sirke eklenir.
  9. Servise hazır hale gelen işkembenin yanına sarımsaklı sirke koyularak servis edilir.

İşkembe Neden Yapılır

İşkembenin insan vücuduna çok fazla yararları vardır. Bu yararları şöyle sıralayabiliriz.

  • Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıkları önler.
  • İşkembe protein ihtiyacını karşılar, kas gelişimini sağlar.
  • Dokuların hızlı bir şekilde iyileşmesinde etkilidir.
  • DNA üretiminde ve hücrelerin yenilenmesinde rol oynar.
  • Kanserden koruyucu etkiye sahiptir.
  • Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle karaciğer yağlanmasını önlemektedir.

İşkembe Hayvanın Neresi

İşkembe; geviş getiren hayvanların midesinin ilk ve en büyük bölümüdür. Gündelik hayatta tüketilen sakatatların başında gelir. Özellikle her lokantada işkembe çorbası bulunmaktadır. Bu nedenle şırdan, mumbar gibi daha spesifik bir sakatat türü değildir, daha sık tüketilebilmektedir. İşkembede en önemli nokta hijyendir. Çok iyi temizlenmesi, tüketenlerin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden temizliğinden emin olunan yerlerde yenmesi gerekmektedir.

İşkembe Hayvanın Neresinden Olur

İşkembe halk arasında hayvanın midesi olarak bilinse de bu yanlış bir bilgidir. İşkembe, geviş getiren hayvanın midesinin sadece bir bölümüdür.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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