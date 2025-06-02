BKM yapımı, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ve başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı 'Adile' filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Filmde, 1970’lerin sahnelerine damgasını vurmuş, müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Neco'yu (Nejat Özyılmazel) genç kuşağın başarılı oyuncularından Bora Akkaş canlandırıyor.

Bora Akkaş

Bora Akkaş, bu kez enerjik ve karizmatik bir figürü beyaz perdeye taşıyacak. Filmde; Adile Naşit’in hayatına temas eden önemli kişilerden biri olan 'Neco' karakteri, hem dönemin müzikal atmosferini hem de sanat dünyasının renkli ilişkilerini temsil ediyor.

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Nejat Özyılmazel

'Adile', Yeşilçam’ın sıcak ama çetin dünyasında bir kadının yıldız olma hikâyesini anlatırken, sahnenin iki yakasındaki farklı karakterlere de yer veriyor.