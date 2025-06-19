Bora Akkaş: Yıl 2001 ya da 2002

Bora Akkaş, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Şehir Tiyatroları'nda eğitim alan oyuncu, aralarında Sevinç Erbulak ve Betül Arım'ın bulunduğu fotoğrafını yayımladı.

Bora Akkaş, paylaşımına; "Sevinç Erbulak, bugün gönderdi. 2001 ya da 2002 Şehir Tiyatroları 'Aşk-ı Memnu'nun kulisi... Oğuzhan ile dönüşümlü oynuyoruz. Onda kostüm, ben de Pokemon tişörtü var" ifadelerini not düştü.

Bora Akkaş'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Sevinç Erbulak; "Sen, hep Pokemon... Sanki dün oynadık, sanki dün gece ödevlerine baktık kuliste, canım zamanlar..." ifadelerini kullanırken, Betül Arım da "Çok güzeldi çok... Beş sene öyle dolu dolu geçti ki... Çok güzel anlar yaşadık, anılar biriktirdik. Senin seyircinin üstüne uçmanı hayatın boyunca hiç unutamadım. Düşündükçe hâlâ gülüyorum. Hadi gençler ayarlayın mutlaka buluşalım. Hepinizi kocaman kucaklıyorum" yorumunu yaptı.