Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde aynı karede

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında Lynne Ramsay imzalı 'Die, My Love' filminin galası yapıldı. Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı film, gösterimi sonrası 9 dakika boyunda ayakta alkışlanmasıyla gündeme geldi.

Kırmızı halının en dikkat çeken ismi Jennifer Lawrence, kırmızı halıda rol arkadaşı Robert Pattinson ile neşeli pozlar verdi.

Bir ara Robert Pattinson, Jennifer Lawrence'ın eteğine basınca yere eğilip oyuncu arkadaşının elbisesini düzeltti. Pattinson'ın bu centilmen tavrı büyük takdir topladı.

REKLAM

Filmin galasına katılan ünlüler arasında bizden bir isim de dikkat çekti. 'Vatanım Sensin', 'Hakan: Muhafız', 'Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi dizilerde rol alan Boran Kuzum, kırmızı halıdaydı. Kuzum, geç kalınca film ekibiyle aynı fotoğrafta yer alarak deyim yerindeyse araya karıştı.

"POZ VERMEK YERİNE JENNIFER LAWRENCE'I SEYRETTİM"

Sosyal medya hesabında galadan kareler paylaşan oyuncu, Jennifer Lawrence ile aynı karede göründüğü fotoğrafı paylaşırken; "Kırmızı halıya geç kalmıştım ve film yıldızlarının sırasıydı. Kırmızı halıda poz vermek yerine Jennifer Lawrence'ı seyrettim, ona bayılıyorum" notunu düşse de sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı; "Bayağı poz vermiş işte" ve "Rol çaldı" şeklinde yorumları.