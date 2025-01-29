Bornova'da "işgaliye" kavgası

İzmir'in Bornova ilçesinde zabıta ile esnaf arasında yaşanan "işgaliye" tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Kazımdirik Mahallesi 152 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Bornova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, esnaf Hakkı Sarcan'a ait işletmenin önündeki masa ve sandalyeleri kaldırmak istedi.

O esnada esnaf Sarcan, belediyeye işgaliye bedeli ödediğini gerekçe göstererek duruma itiraz etti. Eşinin o sırada zabıta ekipleri ile tartışma içerisine girdiğini gören Sarcan, eşini olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Daha sonra tartışmanın büyümesiyle zabıta ekipleri ve esnaf arasında arbede oluştu. Arbedenin ortasında kalan bir engelli vatandaş da yaralandı.

REKLAM

Yaşananları anlatan esnaf Hakkı Sarcan (34), "Gürültü duyduk ve dükkanın önüne çıktık. İki belediye aracı ve yaklaşık 15-20 zabıta ekibi bizim olduğumuz yere doğru geliyordu. Kaldırımdaki malzemeleri alarak ilerliyorlardı. Bizim eksiğimiz yoktu. Kapının bir buçuk metre önünde duran masa ve sandalyeyi almaya çalıştılar. Ben de 'Biz buranın işgaliye bedelini veriyoruz. Niye alıyorsunuz?' dedim. Vatandaş buradan geçemezse biz de para kazanamayız. Eşim olaya müdahil olarak tartışmaya başladı. Ben de eşimi oradan çıkarmak için müdahale ettim. Sonra zabıtalar üzerime gelerek bana saldırdı. Ne olduğunu anlamadık. Mağdur olduk. Darp raporlarımızı aldık. İşgaliye bedelini de veriyoruz. Biz şok olduk ve belediyemiz açısından utandık. Belediyeyle de komşuyuz. Çoğu bizden yer, içer ve alışveriş yapar. Şikâyetçi olduk" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Arbedenin yaşandığı anları anlatan bedensel engelli esnaf Eren Özdemir (21), "Normal bir şekilde işimi yapıyordum. Sesleri duyunca dışarıya baktım. Esnaf abimizin zabıtaların arasında kaldığını ve ona saldırdıklarını gördüm. Yaklaşık 10'a yakın zabıta, esnaf abimizin üzerine geldi. Yardımcı olmak istedim ama o sırada darp edildim. Ben engelli bir bireyim. Arbede esnasında ayağıma tekmeler yedim. Olayın içinden çıkmaya çalışırken bir zabıta beni olayın içine geri çekmeye çalıştı. Omzumdaki yaraların izi biraz geçti ama olay anında çok kötüydü. Hem psikolojik hem fiziksel olarak etkilendim" diye konuştu.