İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 10 ev tahliye edildi. AA'nın haberine göre, ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı. Çatlağın son 2 günde giderek büyümesi sonucu evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEBİLİR"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı. Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti. Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.

"EVLERİMİZ AHIRLARIMIZ YIKILDI"

İHA'nın haberine göre, paniğe neden olan olay sonrası sağlam evlerde yaşayan ev sakinleri evlerine giremiyor. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. Heyelan sonucu evinde çıkmak zorunda kaldığını belirten Murat Boğaziçi, "Köyümüzün hali ortada. Biz burada çok mağduruz. Devletimiz büyüktür. Yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık iki haftadan beri ufak ufak çatlamalar vardı ama son üç gün içerisinde çok büyüdü. Evlerimiz ve ahırlarımız yıkıldı. Yollarımız kapandı. Elektrik ve sularımız kesildi. Herkes tedirgin. Sağ olsun kaymakam bey geldi. Kiralarımızın karşılanacağını söyledi" dedi.

"MÜTEAHHİT KAZDI KAYMA BAŞLADI"

Bir başka bölge sakini Nazip Boğaziçi ise, "Burada müteahhit yer aldıktan sonra oraları kazdılar; daha sonra yer kaymaya başladı. Daha önce burada böyle bir şey olmuyordu. Kazdılar yerleri yerler oynamaya başladı. Millet nereye gideceğini şaşırdı. Sürekli kayıyor yerler. Devletten destek bekliyoruz" diye konuştu.