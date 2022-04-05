Borusan Sanat, Nisan ayı boyunca hazırladığı zengin programı ile fiziksel ve dijital konserlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) sezonun son çeyreğine Gergely Madaras yönetiminde Ufuk ve Bahar Dördüncü piyano ikilisinin solist olacağı bir konserle başlıyor. 14 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan “Piyanonun Kanatları Altında” başlıklı konserde Amerikalı besteci John Adams’ın Grand Pianola ve Modest Mussorgsky'nin senfonik süiti olan ve Maurice Ravel’in orkestra için düzenlediği Bir Sergiden Tablolar adlı yapıtı seslendirilecek. Konserde Adams’ın yapıtında sahnede olacak üç değerli şan sanatçısı ise, soprano Hülya Şahin, soprano Ceren Aydın ve mezzosoprano Dilan Şaka olacak.

Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke, Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arası müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve konser, eşzamanlı olarak bir Karnaval radyosu olan Borusan Klasik üzerinden canlı olarak dinlenebilecek.

Derin ve coşkulu bir kutlama borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine buluşmaya devam eden Borusan Sanat, bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. 9 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Saadet Türköz ve Martin Schütz, Songdreamingtrio3 ile günümüze dair derin ve coşkulu bir müzikal kutlama ile izleyicisi ile buluşuyor. Özgür doğaçlamanın ses alanında Türkiye’de yayılmasına katkısı olan yegâne sanatçılardan biri olan Saadet Türköz ve çellist ve doğaçlamacı Martin Schütz’ün, bir tür “folklor hayali” olarak geliştirdikleri “song dreaming” başlıklı projesi bu konserde izlenebilecek. Özgür doğaçlamada Türköz, beslendiği kültürlerden gelen zengin arkaik şarkı fonunu tekrar tekrar kullanıyor, Schütz ise özgürce doğaçlama yapıyor. Lionel Friedli ise İsviçre’nin en iyi davulcularından biri ve birkaç yıldır ikiliye katılıyor. Bu üçlünün müziğine özgü ruh, soyuta arkaik olanın gücünü ve arkaik olana da çağdaşın karmaşıklığını veriyor ve konserlerinde bir tür “simulakr” yaratılıyor: Çağlarda birbirini takip etmek yerine zamanların, motiflerin ve mitlerin çarpıştığı rüya imgelerinin deneyimlendiği bu konser iki hafta boyunca borusansanat.tv’deyayında olacak.

Konser öncesinde Back on Stage ekibinin gerçekleştirdiği söyleşiler de borusansanat.tv’de 19.30’dan itibaren yayında olacak.

borusansanat.tv’de “Masalların Müziği”

10 Nisan Pazar saat 11.30’da borusansanat.tv üzerinden yayınlanacak olan “Masalların Müziği” başlıklı konserde BİFO, müzikseverleri büyük bestecilerin dünyasına davet ediyor. Bu konserde, Şostakoviç’in 1 numaralı Viyolonsel Konçertosu’nu Kian Soltani seslendirecek. Yorumundaki ifade derinliği aynı zamanda bireysel hissiyatı ve teknik üstünlüğü ile beğeni toplayan Soltani, hakkında en çok konuşulan sanatçılarından biri. BİFO’nun bu konserde ağırlayacağı diğer konuğu ise orkestra şefi Ryan McAdams. Sanatçı gerek orkestral yapıtlara gerekse opera yapımlarına olan profesyonel yaklaşımı ve verdiği başarılı konserlerle kuşağının en parlak orkestra şeflerinden biri olarak gösteriliyor. Büyük bestecilerden önemli eserlerin yorumlanacağı “Masalların Müziği” başlıklı konser borusansanat.tv’de bir hafta boyunca yayında olacak.

Serhan Bali ve Aydın Büke ise saat 11.00’de yayınlanacak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de yer alacak.

borusansanat.tv’de “Büyük Umutlar”!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine buluşmaya devam eden Borusan Sanat, bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. BİFO’yu kariyerini Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika’da verdiği konserlerle başarıyla yükseltmeye devam eden Diego Matheuz yönetiyor. BİFO’nun Beethoven'ın 7. Senfoni’sini yorumlayacağı “Büyük Umutlar” başlıklı konser borusansanat.tv’de yayınlanmaya devam ediyor.