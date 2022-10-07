Yeni sezonda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Patrick Hahn, Gürer Aykal, Carlo Tenan, Sascha Goetzel, Carolyn Kuan, Thomas Rösner, Karel Deseure, Ludovic Morlot, James Judd, Emilia Hoving, Lina González-Granados gibi şeflerin yönetiminde, Jan Mráček, Joonas Ahonen, Daniel Behle, Gautier Capuçon, Tine Thing Helseth, Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Güher & Süher Pekinel, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen gibi yıldız sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak.

Açılış Konseri'ni 13 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan BİFO, bu konserle birlikte yeni sezona merhaba diyor. Topluluğun sürekli konuk şefi Patrick Hahn'ın yöneteceği konserde sezonun ilk konuk solisti ise "Davullara şarkı söyleten" Martin Grubinger olacak.

BİFO'nun dünyaca ünlü keman virtüozleriyle verdiği konserlere bu sezon bir yenisi ekleniyor. Fritz Kreisler Yarışması birincisi Jan Mráček, "olağanüstü bir müzikaliteyle donatılmış, her cümlenin, her motifin hakkını veren" bir yıldız olarak gösteriliyor. Mráček bu konserde, Brahms'ın eşsiz keman konçertosunu seslendirecek. 20 Ekim Perşembe saat 20.00'deki konserde BİFO'yu gerek opera temsilleri gerekse orkestra konserleriyle Avrupa'nın en sevilen şeflerinden biri olan Carlo Tenan yönetecek.

BİFO'NUN ONURSAL ŞEFİ GÜRER AYKAL 80. YAŞINDA!

3 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de BİFO'nun onursal şefi Gürer Aykal'ın 80. yaş günü kutlanacak. Konserde Charles Ives, George Antheil ve Arnold Schoenberg gibi 20. yüzyıla damgasını vurmuş bestecilerin yapıtlarıyla ses getiren albümler kaydetmiş olan piyanist Joonas Ahonen solist olacak. Besteci, müzikolog ve eğitimci Ahmed Adnan Saygun'un dünyaca ünlü yapıtlarından biri olan 1. Piyano Konçertosu'nu seslendirmeye gelecek. 1957 yılında tamamlanan, ilk kez 1958'de Brüksel'de seslendirilen konçertonun ardından konser, Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inin müzikle yapılan en güzel tasvirlerinden biri olan Prokofiev'in orkestra süitleriyle devam edecek.

24 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek konserde Dresden, Lyon, Welsh ve Paris opera topluluklarıyla verdiği konserlerle müzik dünyasının gündemdeki en başarılı isimlerinden biri olan Viyanalı orkestra şefi Thomas Rösner, sahnede olacak. Bu konserde BİFO opera sahnesindeki başarılarıyla da ayakta alkışlanan tenor Daniel Behle'ye eşlik edecek.

21. yüzyılın viyolonsel elçisi, dünyanın önde gelen orkestra şefleri ve müzisyenleriyle verdiği konserlerle zirvedeki yerini koruyan, Louis Vuitton Vakfı'nda kurduğu "La Classe d'Excellence de Violoncelle" ile genç nesle birikimlerini aktaran Gautier Capuçon, Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO'nun konuğu olarak çok sevdiği İstanbul'a gelecek. 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ndeki konserde BİFO'yu konuk onursal şefi Sascha Goetzel yönetecek.

YENİ YIL KONSERİNDE BİFO İKİ BAŞARILI KADIN SANATÇIYA EŞLİK EDİYOR

Bu sezonun öne çıkan konserleri arasında kuşkusuz ki Yeni Yıl Konseri yer alıyor. 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'deki konserde iki başarılı kadın sanatçı BİFO ile buluşacak. BİFO'nun geleneksel yeni yıl konseri, bu sezon dünyanın dört bir yanından sesleri kapsayan çok renkli bir programla müzikseverlere ulaşacak. Konserde BİFO'yu, Suisse Romande Orkestrası, San Francisco, Seattle ve Toronto Orkestraları, Danimarka Kraliyet Balesi, İngiliz Ulusal Operası, New York Şehir Balesi gibi köklü kurum ve orkestralarla konserler veren kadın şef Carolyn Kuan yönetecek. John Williams, Alexander Arutunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez'in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de seslendirileceği konserin solisti ise Norveçli kadın trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak.

- Carolyn Kuan

9 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek konserde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imza atacak ve "zorluk tanımayan kemancı" Valeriy Sokolov'u konuk edecek. Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgi ile izlenen Sokolov ve incelikli tekniği ile büyük beğeni toplayan Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure'nin yönetiminde BİFO unutulmayacak bir konser sunacak.

BİFO'nun 16 Şubat Perşembe günkü konukları Amerika'nın en bilinen orkestralarından biri olan Seattle Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörü ve şefi olarak tanıdığı ve orkestrayla beş Grammy ödülüne layık görülen Ludovic Morlot ve "büyüleyici bir ses ustası" olarak tanınan, konser performanslarının yanı sıra albüm kayıtlarıyla da kariyerinin en üretken ve parlak dönemini yaşayan kadın kemancı Alena Baeva olacak.

BİFO & DÜNYA SAHNELERİNDE GENÇ YILDIZLAR

23 Şubat Perşembe günü James Judd yönetimindeki BİFO ve devlet sanatçısı piyanistler Güher-Süher Pekinel bu konserde Pekineller'in Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler projesinin birbirinden değerli sanatçılarıyla sahneyi paylaşacak. Gerek yarışma birincilikleri gerek albüm kayıtları gerekse davet edildikleri köklü kurumlarda başarılarına yenilerini ekleyen bu parlak yıldızları, Beethoven, Mendelssohn ve Bach'ın solist grupları için yazdığı seçkin eserlerden oluşan mükemmel bir programda ustaları Güher-Süher Pekinel ikilisi ile birlikte sahnede olacaklar.

BAHARI BİFO İLE KARŞILAYIN

BİFO 2 Mart Perşembe günü baharın gelişini incelikle seçilmiş eserlerden oluşan bir programla karşılayacak. İspanyol Ulusal Orkestrası'nın trompet sanatçısı hem kendi ülkesinde hem de dünyada pek çok prestijli yarışmanın birincisi ve solist olarak Concertgebouw Amsterdam, Leipzig Gewandhaus, Milan La Scala ve Roma Santa Cecilia orkestraları ile konserler vermiş olan Manuel Blanco'yu dinleme fırsatı bulacağımız konserde BİFO'yu Emilia Hoving yönetecek. 2021 yılında Stockholm Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı yönettiği konserin ardından Critics' Spurs Prize'a layık görülen Hoving, Radyo Fransa Filarmoni Orkestrası'nın konuk şeflerinden biri olarak kayıtlar dolduruyor, başarılı kadın şef Helsinki'de Sibelius Akademi'de çalışmalarını sürdürüyor.

BİFO'nun onursal şefi Gürer Aykal'ın yönetiminde bu sezon vereceği ikinci konserin solisti ise, klasik ve romantik dönem repertuvarındaki ustalığıyla Gewandhaus'tan Wigmore Hall'a uzanan turne programında üstün başarılar sergileyerek kariyerini Geneva ve Busoni yarışmaları birinciliğiyle taçlandıran Chloe Ji-Yeong Mun. 2019 yılında yitirdiğimiz usta piyanist Jörg Demus'un "Onda günümüzde artık yok olduğunu düşündüğüm doğal müzikaliteyi yeniden keşfettim" sözleriyle onurlandırdığı kadın kemancı Mun, 9 Mart Perşembe günü saat 20.00'de sahnede olacak.

MUTLULUK DOLU BİR KONSER

6 Nisan'da BİFO ile mutluluk dolu bir konser müzikseverleri bekliyor. Kendine has esprili tarzları ve sundukları gösterileri ile dünya çapında çok sayıda hayranı olan Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo, Happy Concert'ta "mutluluğu size gümüş bir orkestra tepsisinde sunacaklar ve müziğin her porsiyonu sizi dünyanın sorunlarından biraz daha uzaklaştıracak". BİFO'nun Sascha Goetzel yönetiminde vereceği konserde, Viyana'dan dünyaya açılan ödüllü perküsyoncu ve besteci Lucy Landymore, bu sezon topluluğun ağırlayacağı kadın sanatçılardan...

BİFO'nun 13 Nisan Perşembe günü Lina González-Granados'u şeflik kürsüsünde ağırlayacağı konser ise dikkat çekici... Sir Georg Solti Orkestra Şefliği yarışmasını kazandıktan sonra, 2020'den itibaren günümüze dek Riccardo Muti'nin rehberliğinde çalışmalarına devam eden Lina González-Granados, Seattle Senfoni Orkestrası ile içinde bulunduğumuz sezonda birlikte çalan, geçtiğimiz sezon Rachmaninov Festivali'nde bestecinin yapıtlarını yorumlayarak olağanüstü bir performans sergileyen piyanist Denis Kozhukhin'le İstanbul'da buluşacak.

BİFO, sezonun son konserinde ise seçkin bir programla müzikseverlerle 20 Nisan Perşembe günü 20.00'de buluşacak. Konserin solisti ise Nürnberg'deki ilk sahne performansının ardından dikkatleri üzerine çeken, ardından Rhein, Berlin, Viyana, Londra ve Paris sahnelerinde başarılara imza atan, özellikle Alban Berg'in Lulu operasındaki başrol başarısıyla yıldızı parlayan koloratur soprano Marlis Petersen olacak. BİFO'yu bu konserde orkestranın sanat danışmanı ve sürekli konuk şefi Patrick Hahn yönetecek.

Toplumsal cinsiyete bakış açısıyla her daim fırsat eşitliğine dayanan kurumsal perspektifini sanat alanına da yansıtan Borusan, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın programının yanı sıra, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi'nin programlarında da eşitlik vurgusunu yapmaya devam ediyor. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, "fırsat eşitliğini adım attığımız her alanda savunduğumuz gibi, sanatta da savunuyoruz Bu sezon konser salonlarımızı tam kapasiteyle izleyicilerimize açıyoruz. Yine, yeni umutlarla dolu bir konser sezonumuz başlıyor" dedi.

Borusan Quartet'in bu sezon vereceği 4 konserde Albion Quartet, başarılı viyolonsel sanatçısı Camille Thomas ve her biri kendi alanında Türkiye'nin en önde gelen solistleri olan sanatçı dostlarıyla aynı sahnede olacak. Dörtlü sezonun son konserinde, BİFO solistleri Cem Akçora, Sertan Sancar, Ferhat Göksel ve Sezai Kocabıyık ile birlikte klasik dönemden romantik döneme bir yolculukta, oda müziği repertuvarının usta bestecilerce yazılmış eserleriyle sezona veda edecek.