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HaberlerGündemSon dakika... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi! - Haberler

Son dakika... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi

AA

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren katil zanlısı koca savcılık talimatıyla ifadesi alınmadan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çelik yelekle getirilmesi dikkat çekerken, kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen 2 ağabeyi ve amcasının oğlu da yakalandı. 12 yıllık evliliğinde 11 yıl boyunca şiddet gördüğü ifade edilen Sibel Çetinel'in yaşadığı dehşetin boyutunu anlatan fotoğrafları ortaya çıktı.

Savcı talimatıyla hemen adliyeye götürüldü

Eşi Sibel Çetinel'i tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Murat Çetinel'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli ile kaçtığı süreçte kendisine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 ağabeyi ve amcasının oğlu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

İFADESİ ALINMADAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara'da yakalanıp kente getirilen Murat Çetinel, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alınmadan çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

'11 YIL ŞİDDET GÖRDÜ'

Sibel Çetinel'in babası Nuri Tanrıverdi (61) daha önce yaptığı açıklamada kızının, Ağrı'nın Patnos ilçesi Özdemirler köyünde yaşarken eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı arayarak yardım istediğini ve Ağrı'da 10 gün sığınma evinde kaldığını söyledi. Kızının Kayseri'de de 5 gün sığınma evinde kaldığını anlatan Tanrıverdi, daha sonra memleketleri Niğde'den ev kiralayıp kızı ile torunlarını oraya yerleştirdiğini ifade etti. Tanrıverdi, "12 yıllık evliliğinde 11 yıldır şiddet görüyordu. Dövülüyordu her gün. Her tarafını kırmış, kırılmadık yeri yoktu. Ramazan Bayramı'nın 4'üncü günü jandarmalar aldı, sığınma evine koydu, 5 çocuğuyla beraber. Ben evime getirdim. Burada da ev tuttuk. Takip etmiş, saklanmış, kızım eve girerken o da giriyor, kafasına 2 kurşun sıkıyor. Anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurmuşlardı" dedi.

OLAY

Sibel Çetinel, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ila 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

 

 

 

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