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Boşanma aşamasındaki eşini ve avukatı tabanca ile vurdu

Bursa’da Şükrü B. (43),boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun B. ile eşinin patronu ve aynı zamanda avukat Berrin Bayam'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli Şükrü B. ise jandarma tarafından yakalandı.

boşanma davası
DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü B. ile Hatun B. çifti, geçimsizlik nedeniyle 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Bu karardan sonra Hatun B., yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı. Şükrü B., bugün eşinin çalıştığı eve gitti. Şükrü B. ile Hatun B. tartışmasına iddiaya göre Av. Bayram da katıldı. Yaşanan gerginliğin ardından Şükrü B., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla önce eşi Hatun B.'ye, ardından ev sahibi Av. Berrin Bayam'a ateş etti. İki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Şükrü B. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Hatun B. ile Berrin Bayam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadınların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Şükrü B.’nin şehir merkezine kaçma ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, Şükrü B.’yi otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Şükrü B., emniyetteki verdiği ilk ifadede, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Tartışmaya başlayınca sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim” dedi.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da konuyla ilgili açıklama yayınlayarak, yaşanan olayı kınadı. Bursa Barosu Başkanı Avukat Altun, "Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, olayın, hem kadına karşı şiddetin geldiği boyut, hem de avukatların baktıkları davalarla özdeş tutulmalarının bir sonucu olduğu açıktır. Saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza acil şifa diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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