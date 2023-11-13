Boşanma davası açan enişteye infaz!

Boşanma davası açan enişteye kanlı infaz! Kayınbiraderlerden kurşun yağmuru Ağrı'da Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babasına tabancayla kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Beyazıt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ağrı'da, eşine boşanma davası açan Osman Beyazıt, silahlı saldırıda öldü, babası yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araca önce traktörle çarptı.

TABANCAYLA ARACA ATEŞ AÇTILAR

Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLU ÖLDÜ, BABANIN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.