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Boşanmak istediği eşinin vurduğu kadın: "Gözünü doyuramadım!"

DHA

Antalya'da boşanmak istediği Süleyman Ülüs (55),tarafından yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyince pompalı tüfekle vurularak yaralanan Dilek Ülüs (45),tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edildi. Eşi için yıllarca çalıştığını anlatan Dilek Ülüs, "Ne kazandıysam eline verdim ama gözünü doyuramadım" dedi

kadına şiddet

Antalya'da, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde 2 katlı müstakil bir evde, hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs (55),yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü (45) konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan Dilek Ülüs'e yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu.

KARNINDAN AĞIR YARALANDI

DHA'daki habere göre 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs ise teklifi reddetti. Süleyman Ülüs de evdeki pompalı tüfeği alıp, eşine ateşledi. Karnından vurularak ağır yaralanan Dilek Ülüs, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı.

"HAYATI BANA ZEHİR ETTİ"

Ameliyat edildikten sonra tedavi altına alınan Dilek Ülüs, bu sabah taburcu edildi. Yıllarca evli kaldığı Süleyman Ülüs'ün hayatı kendisine zindan ettiğini söyleyen Dilek Ülüs, "İki çocuğum için yıllarca çalıştım. Tek istediğim huzurlu bir hayattı. Ancak geçen her günü bana zehir etti. Ne kazandıysam götürüp eline verdim. Bir türlü onun gözünü doyuramadım" diye konuştu.

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