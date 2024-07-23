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        Haberler Magazin Muazzez Ersoy'dan yaz pozları - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy'dan yaz pozları

        Muazzez Ersoy, deniz sezonunu açtı. Ersoy, Bodrum'da tatile çıktı. Ünlü şarkıcının paylaşımları, sosyal medyada oldukça dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:01
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        Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Tatilinden fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Muazzez Ersoy, siyah mayosuyla teknede verdiği pozları "2024 yazı..." notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Muazzez Ersoy'un fit görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Muazzez Ersoy
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