Muazzez Ersoy'dan yaz pozları
Muazzez Ersoy, deniz sezonunu açtı. Ersoy, Bodrum'da tatile çıktı. Ünlü şarkıcının paylaşımları, sosyal medyada oldukça dikkat çekti
Giriş: 23.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:01
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Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Tatilinden fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Muazzez Ersoy, siyah mayosuyla teknede verdiği pozları "2024 yazı..." notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Muazzez Ersoy'un fit görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi.
Fotoğraflar: Instagram
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