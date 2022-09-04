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Bozcaada Caz Festivali'nde müziğin iyileştirici gücü

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, müziğin iyileştirici gücüne işaret eden ‘Şifa’ temasıyla müzikseverlerle buluştu

Bozcaada Caz Festivali'nde müziğin iyileştirici gücü
Teması 'Şifa'
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HABERTURK.COM

Bozcaada Caz Festivali'nde müziğin iyileştirici gücüne işaret edildi. 6’ncısı düzenlenen festivalin teması 'şifa' olarak belirlendi. 2018’den bu yana festival destekçileri arasında yer alan Volkswagen, bu yıl da üç gün boyunca müzik ve sanat severlerin bir araya geldiği Bozcaada’nın büyülü atmosferinde Yeni SUV modelleriyle yerini aldı.

Bozcaada Caz Festivali, üç gün boyunca, soul, pop, funk, rock gibi türlerde müzik yapan, farklı tempo ve tarzlara sahip müzisyen ve grupları, farklı jenerasyonlardan dinleyiciyle buluşturdu. Festival aynı zamanda Bozcaada’nın çeşitli alanlarına ve köşelerine yayılan, çok disiplinli bir seçkiyle özel bir deneyim programı da sunuyor.

Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dönüşüm, erişilebilirlik ve bu yıl belirlediği “Şifa” teması çevresinde şekillenen panel, tartışma, konuşma, gösterim, tadım etkinlikleri, ada yürüyüşleri, atölyeler, masterclass ve pop-up konserler gibi farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikler gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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