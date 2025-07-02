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        Haberler Dünyadan Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı - magazin haberleri

        Brad Pitt: Hiç eş cinsel deneyimim olmadı

        Brad Pitt, katıldığı bir podcast yayınında cinsel hayatı hakkında esprili yorumlar yaparken; "Hiç eş cinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:19
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        "Hiç eşcinsel deneyimim olmadı"
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        Brad Pitt, katıldığı podcast yayınında cinselliği hakkında samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Komedyen Dax Shepard'ın yayınına katılan 61 yaşındaki Oscar'lı yıldız, sunucunun; "Seninle tanışma şeklimiz göz önüne alındığında... Bu seni gerginleştiriyor mu?" sözlerine karşılık, şaka yollu olarak; "Cinsel olarak mı demek istiyorsun?" diye araya girdi.

        Programın yardımcı sunucusu Monica Padman; "O da istiyor!" sözlerini sarf edince; Dax Shepard; "Umarım orada biter" diye espri yaptı. Brad Pitt, daha sonra "Biliyor musun, hiç eş cinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" dedi. Sonra Shepard'a döndü ve "Ama yaşasaydım, o kişi sen olmazdın" diye ekledi.

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        Ünlü oyuncu şaka yollu bir şekilde, komedyen Dax Shepard'ın; "Belki 14'üncü veya 15'inci" olacağını söyledi.

        Angelina Jolie'den 2016'da ayrılan Pitt, 2022'nin sonlarından bu yana mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor. İkili, 'Babylon' filminin Los Angeles galasında ve oyuncunun 59'uncu doğum gününde birlikte görülmüş, ardından Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde 'Wolfs' filmi galasında kırmızı halıda ilk kez birlikte boy göstermişti.

        Pitt'in 12 yıldan fazla süre birliktelik yaşadığı, 2014-2016 yılları arasında evli kaldığı Angelina Jolie ile Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve ikizleri Knox ile Vivienne (16) olmak üzere 6 çocuğu var.

        Brad Pitt, 2000 - 2005 arasında Jennifer Aniston ile evliydi. Ondan önce Gwyneth Paltrow ile nişanlı kalan Pitt, Juliette Lewis, Christina Applegate ve Emily Ratajkowski ile de ilişki yaşadı.

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        #Brad Pitt
        #Angelina Jolie
        #ine de ramon
        #ilişki
        #cinsellik
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