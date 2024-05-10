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        Haberler Dünyadan Britney Spears olaylı gecenin ardından 'sahalara döndü' - magazin haberleri

        Britney Spears olaylı gecenin ardından 'sahalara döndü'

        Britney Spears, geçtiğimiz hafta sinir krizi geçirdiği iddia edilerek, kaldığı otelden çıplak halde, battaniyeye sarılı bir şekilde kapı dışarı edilmişti. Spears, bikinili dans videoları paylaşımıyla her şeyin yolunda olduğu mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:41
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        Britney Spears, geçen hafta Los Angeles'taki bir otelden çıplak halde, battaniyeye sarılı olarak kapı dışarı edilmişti. Onun için bir de kapıda ambulas hazır edilmişti.
        Erkek arkadaşıyla kavga edip sinir krizi geçirdiği ve ardından otel çalışanlarıyla müşterilerini de taciz ettiği ileri sürülen 42 yaşındaki ünlü popçu, iddiaları reddettiği açıklamalar yapmıştı.

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        Britney Spears, kaldığı otele erkek arkadaşı Paul Soliz'in geldiği 2 Mayıs gecesinde sinir krizi geçirmediğini, sadece takla atarken kendi kendine ayak bileğini yaraladığını açıklamıştı.

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        Otel çıkışındaki dağınık görüntüsü, 2008'de geçirdiği sinir krizi anını hatırlatmıştı.

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        Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Britney Spears'ın büyük bir panik atak geçirdiğini ve annesinin sağlık görevlilerini çağırmasından korktuğu için otelde çıldırdığını, zihinsel olarak iyi olduğunu ancak ayak bileğini ağır şekilde yaraladığını söylemişti.

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        Britney Spears da olaylı gecenin ardından yaptığı açıklamada, tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, annesi Lynne Spears'ı suçlamıştı.

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        Bir kaynağa göre de Lynne Spears o gece 911 acil servisi aramış ve onlara kızının sinir krizi geçirdiğini, kendini yaraladığını söylemişti. Britney Spears'ın travma geçirmiş bir durumda olduğunu biliyordu.

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        Uzun süredir ayrı yaşayan Britney Spears ile Lynne Spears, ünlü şarkcının babası Jamie Spears ile olan 13 yıllık vasilik davasının sona ermesi ve 30 yaşındaki eski eşi Sam Asghari'den boşanmasının ardından yakın zamanda yeniden bağlantı kurmuş, ilişkileri gelişmişti.

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        Son dönemde rutin hale getirdiği dans videolarına ara vermiş olması Britney Spears'ın psikolojisi hakkındaki iddiaları güçlendirmişti.

        ABD'li şarkıcı, üzerinde beyaz bir bluz ve bikini altıyla dans ettiği videosunu paylaşarak artık rutine döndüğünün, her şeyin yolunda olduğunun mesajını verdi.

        #Britney Spears
        #sinir krizi
        #çıplak
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