Brooke Shields'in gelinliğini kızı mezuniyet elbisesi olarak giydi

Bazen eskiler daha değerlidir.

Brooke Shields'in 18 yaşındaki kızı da böyle düşünüyor olsa gerek ki annesinin 1997'deki düğününde giydiği gelinliği mezuniyet elbisesi olarak değerlendirdi.

Brooke Shields, söz konusu gelinliği, tenisçi Andre Agassi ile evlenirken giymişti. Shields ile Agassi ile 1999'da boşandı.