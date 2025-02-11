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        Haberler Dünyadan Bryan Adams kanalizasyon tıkanıklığı nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı - magazin haberleri

        Bryan Adams kanalizasyon tıkanıklığı nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı

        Bryan Adams'ın Avustralya'da vereceği konser, etkinlik alanının yakınında bulunan kanalizasyon şebekesinin tıkanması nedeniyle iptal edildi. Perth'e başka şehirlerden gelenler, organizatörden ulaşım, yeme - içme ve konaklama masraflarının karşılanması istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:09
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        Kanalizasyon tıkandı konser iptal
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        Bryan Adams'ın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentindeki Perth Arena'da düzenlenmesi planlanan konseri ilginç bir nedenle iptal edildi. Konser, mekânın yakınındaki kanalizasyonun tıkanması nedeniyle yapılamadı.

        Konserin iptal kararına gerekçe olarak, kanalizasyon şebekesindeki yağ ve atıkların yol açtığı tıkanıklık gösterildi. Olası bir kanalizasyon sızıntısının etkinlik alanına ulaşabileceği belirtildi.

        Şehrin su yetkilileri, büyük yağ bloklarının mekânın yakınındaki mülklerde çok sayıda atık su taşmasına neden olduğunu açıkladı. Konser alanı yakınlarındaki tıkanıklığı açma çalışmalarının "en kötü yerde ve en kötü zamanda üst üste gelen faktörler" nedeniyle yarım kaldığını belirtti.

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        BİLET İADESİ YAPILDI

        Tüm biletleri satılan konserin iptal haberi, başlama zamanından üç saat önce duyuruldu. Konserin ileri bir tarihte yeniden yapılmayacağı ve bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

        Konser iptalinin ardından Kanadalı şarkıcının hayranlarına bilet iadelerinin yapılacağı belirtilse de pek çok seyirci, 16 bin kişi kapasiteli mekânda konsere katılmak için çoktan sıraya girmiş olduklarından dolayı sosyal medyada şikâyetlerini dile getirdi.

        Bazıları da sadece bilet iadesinin yeterli olmayacağını, konserin verileceği şehre seyahat, yeme-içme ve konaklama masraflarının da ödenmesini istedi.

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        #Bryan Adams
        #konser
        #iptal
        #Kanalizasyon
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