Bu gıdaları tüketmeden önce bir alerji testi yaptırmak isteyebilirsiniz... İşte en alerjen 10 gıda!

Alerjiler, bazen hayatı tehdit eden ciddi reaksiyonlara yol açabilir, bu da alerjenlerin tespit edilmesini ve bu maddelerden kaçınılmasını daha da önemli hale getirir. Gıda alerjileri, vücudun bazı yiyeceklere verdiği anormal tepki olarak tanımlanır ve bu reaksiyonlar, kaşıntıdan nefes darlığına kadar geniş bir yelpazede kendini gösterebilir.