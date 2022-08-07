HABERTURK.COM

İşte 8-14 Ağustos aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

HAKAN ALTUN

Hakan Altun, 9 Ağustos’ta Aydın Kuşadası'ndaki Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor.

ALPAY 55. SANAT YILI

Pop müziğin duayen yorumcularından Alpay, sanat hayatının 55.yılını 9 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sevenleriyle kutlayacak!

SİBEL CAN

Sibel Can, 9 Ağustos Salı akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda!

ADAMLAR

Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Berkan Tilavel (davul), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar) ve Berat İşçioğlu (bas gitar)'dan oluşan müzik grubu Adamlar, 9 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

EVGENY GRINKO

Ünlü piyanist Evgeny Grinko, 10 Ağustos’ta, İstanbul'da bulunan Maximum Uniq Açıkhava’da!

Fotoğraf: AA

HALUK LEVENT

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Türk rock müziğin en sevilen isimlerinden Haluk Levent’i 10 Ağustos’ta Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşturuyor.

SERTAB ERENER

Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla Sertab Erener, 10 Ağustos’ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sizlerle...

KEREM GÖRSEV TRİO VE FATİH ERKOÇ

Kerem Görsev Trio ve Fatih Erkoç, 11 Ağustos Perşembe akşamı Muğla’daki Zai Yaşam Sahnesi’nde bir araya geliyor.

JEHAN BARBUR

Jehan Barbur, muhteşem sesi ve harika performansı ile 13 Ağustos Cumartesi akşamı Zai Yaşam Sahnesi’nde sizlerle…

Fotoğraf: AA

CENGİZ KURTOĞLU VE ÜMİT BESEN

Cengiz Kurtoğlu & Ümit Besen 13 Ağustos’ta Muğla Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak!

DANY BRILLANT

Fransız pop şarkıcısı Daniel Cohen-Biran ya da sahne adıyla Dany Brillant, 13 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor!

Fotoğraf: AA

NÜKHET DURU & SENA ŞENER

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan ve enerjisiyle milyonları etkilemeyi başaran Nükhet Duru, klasikleşen şarkıları ve sahne performansıyla 14 Ağustos’ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda olacak. Aynı gece sözü ve bestesi kendisine ait şarkıları ve özgün yorumuyla Sena Şener de İstanbul Festivali’nde sahne alacak.

Fotoğraf: İHA

TİYATRO VE GÖSTERİ

AYDINLIKEVLER

DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 14 Ağustos Pazar günü, Aydınlıkevler oyunu sahneleniyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği, Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal gibi isimlerin oynadığı Aydınlıkevler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro’sunda BKM organizasyonuyla gerçekleşiyor.

SÜT KARDEŞLER

Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, önce tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya aktarılan Süt Kardeşler, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla 8 Ağustos’ta İzmir'deki Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahneleniyor.

PLASTİK AŞIKLAR

Usta oyuncu Oya Başar’ın ve başarılı oyuncu Ebru Kural’ın muhteşem performansı ile Plastik Aşıklar, 8 ve 9 Ağustos'ta İzmir Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda!

Fotoğraf: AA

KÜRK MANTOLU MADONNA

İstanbul Tiyatro Topluluğu, ülkemizin saygın yazarlarından Sabahattin Ali’nin önemli eserlerinden Kürk Mantolu Madonna’nın derin dramatik yapısını sahneye tasarlayarak seyirciyle buluşmasını sağlıyor. Kürk Mantolu Madonna, 9 Ağustos Salı akşamı Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da olacak.

KORKUYU BEKLERKEN

Korkularından başka silahı olmayan bir adamın, silahları parçalanana kadar mücadele ettiği bir kavgayı konu alan, Oğuz Atay’ın kaleme aldığı Korkuyu Beklerken, 10 Ağustos Çarşamba, İzmir Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda!

ÇİNGENELER ZAMANI

1988 yılında Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Çingeneler Zamanı Filminin uyarlaması niteliği taşıyan ve Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu’nun prodüksiyonunu üstlendiği Çingeneler Zamanı Müzikali tekrar sahnede seyircisiyle buluşuyor. Müzikal, 11 Ağustos Perşembe akşamı, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek!

DOĞU DEMİRKOL

Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı gibi filmlerde yer alan komedyen Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisiyle 10 Ağustos’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

SİNEMA

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 6 film sinemaseverlerle buluştu. AA'nın haberine göre Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt’in başrollerinde oynadığı Suikast Treni’nin yönetmenliğini David Leitch üstleniyor. Pitt'in yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson ve Brian Tyree Henry’nin de rol aldığı film, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Tokyo’daki bir trende birbirini öldürmeye çalışan bir grup suikastçının hikayesini anlatan yapım, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan Uğur Böceği adlı suikastçının son görevinde, ölümcül düşmanlarla mücadelesini ve trenden inmek için yaşadıklarını işliyor.

Fotoğraf: AP

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Tal Lazar’ın yönettiği korku filmi Doğmamış’ta, Manni L. Perez, Chris Bellant, Jesse R. Tendler, Brian David Tracy, Clifton Samuels, Carys McGrory, Deborah Stile, Dameka Hayes, Richey Nash ve Asher Edgecliffe Johnson rol alıyor.

Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ile Nicolas Onetti’nin yönettiği Kızıl Kitap filminde, Valeria San Martin, Agustin Olcese, Marlene Pedersen Chauviere ile Bruno Giacobbe oynuyor.

Umut Kumral Devecioğlu’nun yönettiği yerli korku filmi Afarid’de ise Serbay Çelikbaş, Hilal Yazıcı, Rıdvan Arslan ile Bermal Karaer yer alıyor.

ANİMASYON FİLMLERİ

Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021 adlı animasyon filmini Susumu Yamaguchi yönetirken, seslendirmesini Elif Koç, Nuray Avcı, Ümit Belen ile Çağıl Özdemir üstleniyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine gider.

Son olarak Çiykinley'in yönetmenliğini Toby Genkel ile Jens Moller üstleniyor. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin, tüm köyü kokutan devasa çöp yığınıyla baş etmeye çalışan Kokuşuk Köyü'ne ulaşınca yaşadıklarını işliyor.

SERGİ

BİLİNMEYENE DOĞRU / SALT GALATA

Varşova Modern Sanat Müzesi Video ve Film Koleksiyonu’ndan 2000’lerin başından günümüze uzanan bir seçki sunan Bilinmeyene Doğru'da; Diane Severin Nguyen, Nathalie Djurberg, Agnieszka Polska, Józef Robakowski, Duncan Campbell, Deimantas Narkevičius, Shana Moulton, Jananne Al-Ani, Oleksiy Radinsky, Neil Cummings ve Marysia Lewandowska’nın işleri yer alıyor.

LORENZO MARIOTTI, DENİZ VE ÖTESİ / RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Rahmi M. Koç Müzesi, İtalyan ressam Lorenzo Mariotti’nin 33 yağlı boya eserinden oluşan Deniz ve Ötesi başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Fotoğraf: AA

AXEL HÜTTE: CHRONOSTASIS / BORUSAN CONTEMPORARY

Axel Hütte’nin hem mekânların görsel konstrüksiyonları hem de atmosferik bir etkiyle söz konusu mekânların tınılarını çağrıştıran fotoğraflarından oluşan sergi, Borusan Contemporary’de ziyaretçilerini bekliyor