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Haftanın kültür ve sanat etkinlikleri (22-28 Ağustos 2022)

Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 22-28 Ağustos aralığında gidebileceğiniz konserler, oyunlar, sergiler ve vizyona giren filmler!

Bu hafta ne yapsak? İşte haftanın konser, tiyatro, kültür ve sanat etkinlikleri (22-28 Ağustos 2022)

İşte 22-28 Ağustos aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

FAZIL SAY

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 22 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde sanatçının yeni eseri Portreler İzmir’de ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Konserde Fazıl Say’a flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik edecek.

Fotoğraf: AA

THE BLEND PROJECT ROCK CONCERT

The Blend Project Rock Concert, 24 Ağustos’ta The Wall Saloon Performance Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor!

LEMAN SAM

Leman Sam, 24 Ağustos’ta Hayal Kahvesi Manastır Bozcaada’da sizlerle...

AJDA PEKKAN

Süperstar Ajda Pekkan 24 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde unutulmayacak müzik şöleni vadediyor.

Fotoğraf: DHA

FATİH ERKOÇ

Türkiye’de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen isimlerden olan Fatih Erkoç, 24 Ağustos’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

CENGİZ KURTOĞLU & ÜMİT BESEN

Cengiz Kurtoğlu & Ümit Besen 24 Ağustos’ta Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak!

CEM ADRİAN

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, 24 Ağustos’ta Seferihisar Sığacık Kale İçi’nde, 25 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

SERTAP ERENER

Güçlü sesli sanatçı Sertab Erener, 24 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro, 25 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda!

KAŞ CAZ FESTİVALİ

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, dopdolu ve keyifli bir programla dinleyici ile buluşuyor. 26-27-28 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak festival uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimleri ağırlıyor. Festival programı ise şu şekilde:

26 Ağustos

18.00 DJ Tsü Tsü
19.00 İzzet Kızıl X Emiran “Across”
20.15 Su İdil
21.30 Rembrandt Trio
23.00 Telvin Trio

27 Ağustos

18.30 DJ Mesut Yücel
19.30 Mert Pekduraner Quintet
20.45 Uninvited Jazz Band
22.30 Uriel Herman Trio feat. Itamar Borochov

28 Ağustos

18:30 Dj Tsü Tsü
19:30 Social Inclusion Band
20:45 Cem Tuncer Quartet feat. Ricky Ford
22:30 Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç

MELİKE ŞAHİN

Baba Zula’nın vokalistliğini yaparak müzik dünyasına giriş yapan, kariyerinin başında Cannes Film Festivali’nde sahne alan Melike Şahin, 26 Ağustos’ta Nada Alaçatı’da...

Fotoğraf: DHA

İZEL ÇELİK ERCAN

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik, Ercan 27 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

FERİDUN DÜZAĞAÇ

Sevilen şarkıcı Feridun Düzağaç, 27 Ağustos’ta Dorock XL Kadıköy sahnesinde…

Fotoğraf: AA

TİYATRO VE GÖSTERİ

BURADA OLAN BURADA KALIR

Sosyal medya paylaşımları ve YouTube kanalları ile çok beğenilen Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün, aynı adı verdikleri farklı içerik ile gerçekleştirdikleri iki kişilik stand-up gösterileri, 23 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da.

Fotoğraf: AA

YAŞAMAYA DAİR

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan Yaşamaya Dair, 23 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda, 26 Ağustos’ta Trump Sahne İstanbul’da, 27 Ağustos’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynayacak.