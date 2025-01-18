GÖKHAN ÖZEN

"YANGIN YOK" İDDİASINDA ISRARCI

Çeşitli paylaşımlarda bulunduğumuz sosyal medyanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcut... Söz konusu durum özellikle ünlü isimleri doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle ünlülerin yaptıkları paylaşımlarının içeriğine dikkat etmesi ise oldukça önemli.

Her ne kadar bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, sosyal medya üzerinden gözler önüne seriyor. Haftalık olarak paylaşımlarıyla gündem olan isimleri Haberturk.com okurları için bir araya getirdik.

Haftanın olay paylaşımı...

Bu hafta; Gökhan Özen, bu isimler arasında yer aldı.

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Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş ve yangının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Açıklamasında; "Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" ifadelerine yer veren Gökhan Özen'e "Millet yalan mı söylüyor", "Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor", "Tamam anladık Los Angeles'ta evin var" şeklinde yorumlar gelmişti.

Los Angeles yangınıyla ilgili iddialarının arkasında durduğunu söyleyen Gökhan Özen, gelen eleştirilere evinin terasında çektiği yeni video ile karşılık verdi.

"Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil" diyen şarkıcı; "İstanbul ile Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul 7 tepeli bir şehir inişleri çıkışları var, Los Angeles dümdüz bir şehir. Gördüğünüz bu tepelerin arkası da var ama o kadar geniş değil. Tepelerden başlar ve burada okyanusa kadar her yeri görebiliyorsunuz. Uçakların kalktığı yeri bile görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Gökhan Özen ayrıca; "Ağabey, Beylikdüzü'nden Kadıköy'ü nasıl görüyorsun?" diye soran bir sosyal medya kullanıcısına ise şu sözlerle karşılık verdi: Yani ne diyeyim güzel kardeşim ben sana. Burası Beylikdüzü değil. İstanbul ile Los Angeles ikisi çok farklı coğrafik özelliklere sahip.

Sürekli bulunduğu paylaşımlarla Los Angeles'ta bir yangın olmadığını yineleyen Gökhan Özen'e takipçileri teşhiste bulundu; "Hipomani Gökhan"... * Hipomani... Kişinin aşırı yüksek enerji, ruh hali değişimi, duygu - düşünce farklılığı ve olduğu kişiden daha farklı görünme çabasıyla ortaya çıkan ve genellikle ilgi çekmeye çalışması. REKLAM SEÇİL GÜR REKLAM ŞİKÂYET ETMEKTEN VAZGEÇTİ Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bulunduğu bir paylaşımla, herkesin tanıdığı biri tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıklamıştı. Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım. Çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dâhil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor. REKLAM "Tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" diyen Seçil Gür, son olarak sözlerini; "Bazı insanlar var arkadaşlar, aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" ifadeleriyle sonlandırmıştı. Tüm bunların ardından Seçil Gür, şikâyetçi olmaktan vazgeçti. Avukatı, Seçim Gür adına şu açıklamada bulundu: Kısa bir süre önce müvekkilimiz Seçil Gür, 7 ay önce ilişkisini sonlandırdığı kişi tarafından aylarca tacize uğradığını sosyal medya hesabından duyurmuştur. Ne yazık ki basında yer alan asılsız haberler sebebiyle de bu süreç müvekkil ve ailesi bakımından oldukça zor geçmektedir. Bu açıklamalar akabinde söz konusu kişinin bundan böyle rahatsızlık vermeyeceği kanaati müvekkilimiz Seçil Gür nezdinde oluşmuştur. Ayrıca müvekkilin bu şahısla medyada isminin anılması istenmediğinden müvekkil yasal haklarını kullanmaktan şu aşamada vazgeçmeyi uygun görmüştür. Söz konusu durumu basına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.