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Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

İdeal eşinizle ilgili birçok fikre sahip olabilirsiniz. Peki, bu konuda bilinçaltınız ne diyor? Bu ilginç test, nasıl biriyle mutlu olacağınızı size gösteriyor. Cevaplar sizi bile şaşırtabilir!

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  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    Bir Pazar günü kapınız çalıyor ve iki hayvanın size mektup getirdiğini görüyorsunuz. Gelen mektuplardan birinin içinde iyi, diğerinin içinde kötü bir haber var. 

    Bu hayvanlardan hangisi iyi, hangisi kötü haberi getirdi?

    1. Kaplan

    2. Köpek

    3. Kuzu

    4. Papağan

    5. Kamplumbağa

    Seçiminizi yaptığınıza göre cevaplara geçelim...
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    İyi haberi getiren kaplansa;

    Coşkulu, güçlü ve irade sahibi, hükmedici bir eşle mutlu olacağınıza inanıyorsunuz. Sizin ideal eşiniz bu. Hükmedici, güçlü, baskın karakter.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    Kötü haberi geitren kaplansa;

    Kibirli, söz dinlemeyen, dik başlı, hükmedici bir eşe rast gelmekten ürküyorsunuz. Böyle bir eşle asla uyum sağlayamazsınız.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    İyi haberi getiren köpekse;

    Bir eşte aradığınız en temel özellik sadakat ve koşulsuz adamışlık. Sizi kahramanı olarak görmeli ve sadece size ait olmalıdır. Sizi her koşulda dinlemeli, biat etmelidir.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    Kötü haberi getiren köpekse;

    Herkesi memnun etmeye çalışan ve başkalarının ne düşündüğüne fazla önem veren kişilerle asla anlaşamazsınız.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    İyi haberi getiren kuzuysa;

    Sizin için mutluluğun anahtarı sıcak kalpli ve ilgili bir eştir. Size kuzu gibi yumuşak başlı, uzlaşması, anlaşması çok kolay, kavga gürültü nedir bilmeyen, iyi niyetli bir eş lazım.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    Kötü haberi getiren kuzuysa; 

    Evde pinekleyen, her gün aynı şeyleri yapan sıkıcı bir eşle yaşamak zorunda kalmak sizi ürkütüyor.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    İyi haberi getiren papağansa;

    Size uygun olan eğlenmeyi seven, konuşkan ve güldürmeyi bilen bir eş. Eğlence ve hareket insanısınız.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    Kötü haberi getiren papağansa;

    Çalışmaktan hoşlanmayan, sürekli gevezelik eden biriyle asla anlaşamazsınız.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    İyi haberi getiren kaplumbağa ise;

    Ciddi, güvenilir, ayakları yere sağlam basan, ihtiyaç duyduğunuzda hep yanınızda olan bir eşle mutlu olursunuz. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız var ve bunu ancak kaplumbağa tipi bir eş karşılayabilir.
  • Bu psikolojik test nasıl biriyle evlenmeniz gerektiğini ortaya çıkarıyor! İdeal eşiniz kim?

    Kötü haberi getiren kaplumbağa ise;

    En büyük kabusunuz hayatınızı ağır hareket eden, eğlenceyle hiç işi olmayan ve pek zeki olmadığını düşündüğünüz biriyle geçirmektir.

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