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        Haberler Bilgi Yaşam Bu sebze adeta doğanın şifası: Enginarın faydalarını öğrendiğinizde şaşıracaksınız!

        Sağlık tabağınızda: Enginarın besin değerleri ve mucizevi etkileri nelerdir?

        Doğal antioksidanlarla dolu, düşük kalorili ve besleyici bir sebze olan enginar; kalpten karaciğere, sindirimden bağışıklığa kadar birçok sistem üzerinde koruyucu etkiler sunuyor. Peki, enginarı nasıl tüketmeli ve sağlığımız için neden düzenli olarak sofralarımıza dahil etmeliyiz? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:30
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        Ege ve Akdeniz sofralarının gözdesi enginar, sadece lezzetiyle değil, sağlığa katkılarıyla da dikkat çekiyor.

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        ENGİNARIN İÇERDİĞİ TEMEL BESİN ÖĞELERİ

        - Lif: Sindirim sistemini destekler, tokluk hissi verir.

        - C Vitamini: Bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre onarımına katkıda bulunur.

        - K Vitamini: Kanın pıhtılaşmasını ve kemik sağlığını destekler.

        - Folat (B9): DNA sentezi ve hücre yenilenmesi için gereklidir.

        - Magnezyum: Kas ve sinir fonksiyonlarını düzenler.

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        - Potasyum: Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

        - Demir: Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırır.

        - Antioksidanlar (Sinarin, Luteolin): Serbest radikallerle savaşır, karaciğer sağlığını korur.

        Ayrıca enginar; tiamin, B6, B12, A, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, sodyum, fosfor, manganez gibi mineraller de içerir.

        ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?

        1. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Enginar, kötü kolesterolü (LDL) düşürücü ve iyi kolesterolü (HDL) artırıcı etkileriyle kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. Damarların tıkanmasını önleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltır.

        2. KAN BASINCINI DÜZENLER

        İçerdiği yüksek potasyum sayesinde, fazla sodyumun etkisini azaltarak tansiyonu dengeler. Bu özelliği, hipertansiyon riski taşıyan bireyler için oldukça değerlidir.

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        3. KARACİĞERİ TEMİZLER

        Enginarın antioksidan içeriği, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin yenilenmesini destekler ve detoks sürecini hızlandırır.

        4. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

        Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara karşı etkilidir.

        5. KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

        İçerdiği magnezyum, fosfor ve manganez gibi mineraller, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoza karşı koruma sağlar.

        6. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

        Magnezyum ve manganez, vücudun enerji üretimi ve besin metabolizması için kritik minerallerdir. Enerji düzeyini artırır.

        7. BEYİN FONKSİYONLARINA DESTEK OLUR

        Enginardaki fosfor, sinir sistemi ve beyin sağlığı için gereklidir. Konsantrasyon ve hafıza üzerinde olumlu etkileri bulunur.

        8. VÜCUDU ARINDIRIR

        Doğal detoks etkisiyle karaciğer ve böbreklerin temizlenmesine katkı sunar. Zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır.

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        ENGİNAR NASIL TÜKETİLİR?

        Enginar, çok yönlü bir sebzedir ve farklı pişirme yöntemleriyle sofralara lezzet katar. Mevsiminde taze olarak tüketilmesi önerilir ancak konserve ya da dondurulmuş haliyle de mutfaklarda yer bulur.

        TERCİH EDİLEN TÜKETİM YÖNTEMLERİ:

        Zeytinyağlı: Sebzelerle doldurularak soğuk meze olarak sunulur.

        Haşlanmış: Limonlu suda sade şekilde pişirilip tüketilir.

        Dolma: Pirinçli veya kıymalı iç harçla doldurularak hazırlanır.

        Salata: Haşlanmış enginar dilimleri salatalara eklenir.

        Fırın: Peynir ve galeta unu gibi malzemelerle zenginleştirilerek pişirilir.

        Çorba: Püre hâline getirilip sıcak ya da soğuk olarak sunulur.

        Püre: Ana yemeklerin yanında garnitür olarak tercih edilir.

        Turşu: Sirke, limon ve baharatlarla fermente edilerek hazırlanır.

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        Çiğ (belirli türlerde): İnce doğranarak marine edilerek yenebilir.

        EVDE KOLAYCA HAZIRLANABİLECEK ENGİNAR TARİFLERİ

        ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

        Malzemeler:

        - 4 adet enginar

        - 1 adet havuç (küp doğranmış)

        - 1 adet patates (küp doğranmış)

        - 1 çay bardağı bezelye

        - 1 çay bardağı zeytinyağı

        - 1 tatlı kaşığı un

        - Yarım limonun suyu

        - Tuz, şeker

        Hazırlanışı:

        - Zeytinyağını tencereye alın, un, limon suyu, tuz ve şekeri ekleyin.

        - Enginarları yerleştirin, üzerine sebzeleri paylaştırın.

        - Az miktarda sıcak su ekleyip kapağı kapatın.

        - Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

        ENGİNAR ÇORBASI

        Malzemeler:

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        - 3 adet enginar

        - 1 adet soğan

        - 2 diş sarımsak

        - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

        - 1 su bardağı süt veya krema

        - 1 yemek kaşığı un

        - Tuz, karabiber

        Hazırlanışı:

        - Soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Enginarları ekleyin.

        - Unu ekleyip kavurun, ardından su ilave ederek pişirin.

        - Karışımı blenderdan geçirin, süt veya krema ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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