Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak! Kabe'den Tibet'in dağlarına uçuş yasağı getirilmiş 12 lokasyon!

Dünyada bazı yerler var ki, sadece yerdeyken değil, gökyüzünden bile ulaşılması yasak. Askeri, dini, tarihi ya da çevresel nedenlerle belirli bölgeler yıllardır uçuşa kapalı durumda. Uçakların üzerinden geçmesinin bile risk olarak görüldüğü bu alanlar, hem devletlerin güvenlik stratejilerinin hem de insanlığın ortak mirasının bir parçası. Peki hangi bölgeler gökyüzünde bile dokunulmaz kabul ediliyor?