Buça'da yaşananlar için kim ne dedi?

Son dakika: Buça'da yaşananlar için kim ne dedi?

Buça'da yaşananlar için kim ne dedi? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev sınırındaki Buça'daki kan donduran görüntüler dünya gündeminde yerini koruyor. Rusya görüntülerin 'uydurulmuş' olduğunu öne sürürken, ABD Başkanı Joe Biden Buça'da yaşananları 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. Dünya Buça'da yaşananlar için ne dedi?

LAVROV: GÖRÜNTÜLER UYDURULMUŞ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

Lavrov, yayınladığı video mesajında, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde, "Ukrayna ordusunun ve istihbaratının kaydettiği anlaşılan videoların açıkça yalan ve uydurulmuş" olduğunu ifade etti.

"Doğruluğunu kanıtlamanın imkansız olduğu bu açık ve yanlış provokasyonun" bir sebebi olduğunu belirten Lavrov, "Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz." dedi.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde küçük de olsa bir ümidin doğduğuna ancak böyle bir zamanda Buça görüntülerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "29 Mart’ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde, heyetler arasındaki müzakerelerde ilk kez Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın nasıl görünebileceğine dair yazılı bir vizyon önermişti." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna tarafının ilk kez tarafsız, bağlantısız, nükleer olmayan statüyü ilan etmeye hazır olduğunu kağıda döktüğünü, ilk kez topraklarında yabancı devletlerin silahlarını konuşlandırmayı reddetmeye hazır olduğunu ve tatbikatların tüm garantör ülkelerin rızası dışında yapılmayacağını ilan ettiğini hatırlatan Lavrov, Ukrayna ile İstanbul'da yapılan görüşmelere uygun olarak Rus tarafının gönüllü ve jest olarak sahadaki gerginliği azaltmaya karar verdiğini anımsattı.

Lavrov, bu yüzden Rus askerlerinin Buça'dan çıktıktan üç gün sonra söz konusu görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Bunun, dikkatleri müzakere sürecinden uzaklaştırma, Ukrayna tarafının İstanbul'daki müzakerelerden sonra yeniden başa dönmesi, yeni koşullar ortaya konulması için yapıldığına inanmak için her türlü nedenimiz var. Batı medyası Buça şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtırken, Ukraynalı heyet, müzakere sürecini tamamen kesmeye çalıştı." diye konuştu.

ZELENSKIY: GERÇEĞİ ÖĞRECENECEĞİ ZAMAN GELECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinde sivillerin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirterek "Savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek." dedi.

Zelenskiy, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.

KULEBA: BUÇA BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça'daki durumu 'bir dehşet' olarak tanımladı.

Buça'nın 'buzdağının görünen kısmı' olduğunu söyleyen Kuleba, Mariupol'deki durumun ise "çok daha kötü" olduğunu belirtti.

KREMLİN: İYİ PLANLANMIŞ TRAJİK BİR GÖSTERİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "iyi planlanmış trajik bir gösteri" düzenlendiğini ileri sürdü.

İddiaların, Rus ordusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir "sahtekarlık" olduğunu savunan Peskov, "Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu, işe yaramayacak." dedi.

Peskov, Buça'daki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duyduklarını sözlerine ekledi.

BIDEN: BU BİR SAVAŞ SUÇU

ABD Başkanı Joe Biden da Buça'daki görüntülere ilişkin "Bu bir savaş suçu. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Biden ayrıca Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısı yaptı

STOLTENBERG: GÖRÜLMEYEN VAHŞETİ TEMSİL EDİYOR

"Buça'da öldürülen sivillerin görüntüleri, Avrupa'da on yıllardır görülmeyen bir vahşeti temsil ediyor." diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sivilleri hedef alarak öldürmenin "savaş suçu" olduğunu anımsattı.

Ukrayna güçleri, Rus askerlerinin çekildiği bölgelere girdikçe savaş suçlarının daha fazla örneğinin görüleceğinden emin olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Tüm gerçekler ortaya konulmalı ve bu vahşetlerin sorumluları adalet önüne çıkarılmalıdır." diye konuştu.

DIŞİŞLERİ: GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça'daki görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz." denildi.

ABD DIŞİŞLERİ: DÜNYA ŞOK OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Rus güçleri son birkaç gün içinde geri çekilirken, dünya Kremlin'in Buça ve Kiev yakınlarındaki diğer şehirlerdeki vahşetinin korkunç görüntüleri karşısında şok oldu. Çoğu elleri bağlı olan sivil, görünüşe göre sokaklarda, diğerleri ise toplu mezarlarda infaz edildi" dedi.

"İşkence, tecavüz ve sivillerin aileleriyle birlikte infaz edildiğine dair güvenilir raporlar görüyoruz" ifadelerini kullanan Price, "Putin'in güçlerinin daha fazla sivili yaralamak için hedeflerinde başarısız olduktan sonra geri çekilirken harap olmuş bölgelerde istikrarı ve toparlanmayı yavaşlatmak için geride bıraktığı kara mayınları ve bubi tuzaklarına dair raporlar ve görüntüler var” dedi.

BUÇA'DAKİ KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları cansız bedenlerle dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cansız bedeninin bulunduğunu bildirmişti.