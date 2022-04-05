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Rusya'nın Buça iddialarına karşı uydu görüntüleri 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünya, Rusya'nın geri çekildiği Kiev sınırındaki Buça'daki kan donduran görüntüleri konuşmaya devam ediyor.

Ukrayna sivillerin öldürülmesine katliam ve soykırım derken, Rusya olaylara ilişkin tüm sorumluluğu reddediyor. Rusya Savunma Bakanlığı sokaklardaki cansız bedenlerin 30 Mart'ta "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin" ardından sokaklara yerleştirildiğini iddia etti.

Rusya, görüntülerin "başka bir aldatmaca" olduğunu iddia ederken, Buça'da "Ukraynalı radikallerin provokasyonu" olarak adlandırdığı olayla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ RUSYA'YI YALANLIYOR

Ancak The New York Times uydu görüntülerini analiz etti ve Rusya'nın iddialarının aksine, sivillerin çoğunun Rus ordusunun kasabayı kontrol ettiği üç haftadan önce öldürüldüğünü söyledi.

1 Nisan'da yerel bir meclis üyesi tarafından çekilen bir videoda, Buça'daki Yablonska Caddesi'ne dağılmış çok sayıda cansız beden görülüyor. Maxar Technologies tarafından New York Times'a sağlanan uydu görüntüleri, bu cansız bedenlerden en az 11'inin Rusya'nın kendi hesabına şehri işgal ettiği 11 Mart'tan bu yana sokakta olduğunu gösteriyor.

— The New York Times (@nytimes) April 5, 2022

Cesetlerin ne zaman ortaya çıktığını ve sivillerin ne zaman öldürüldüğünü doğrulamak için The New York Times Görsel Araştırmalar ekibi, uydu görüntülerinin öncesi ve sonrası analizini yaptı. Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi'nde görünen insan vücutlarına benzer büyüklükte koyu renkli nesneleri gösteriyor. 1 Nisan'daki görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarda tam olarak görünüyor. Diğer incelemeler ve uydu görüntüleri de, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor.

KİMİ ARABALARIN YANINDA, KİMİ BİSİKLETLERİNİN...

Bulunan cansız bedenlerin hepsinin ölüm nedeni şimdilik bilinmiyor. Cansız bedenlerin bazıları, çarpma krateri gibi görünenlerin yanındaydı. Diğerleri ise terk edilmiş arabaların yakınındaydı. Cesetlerden üçü ise bisikletlerinin yanında yatarken bulundu. Bazılarının elleri ise beyaz bir bezle arkadan bağlıydı.

BUÇA'DAKİ KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetmişti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurgulamıştı.

ZELENSKIY: ELBETTE Kİ BU BİR SOYKIRIMDIR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetmişti.

Zelenskiy "Buna benzer bir şey hayal edememiştik. Bir ülkenin tamamını yıkma kararı manyakça bir karar. Yapılanlar adil bir şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. Sizden ve izleyicilerinizden bu görüntüleri izletmek durumunda kaldığımdan dolayı özür dilerim. İnsanların elleri bağlı, vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki. Elbette ki bu bir soykırımdır. Bütün ulusun ve halkın ortadan kaldırılmasıdır. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millet var bizde. Bu, tüm bu milletlerin yok edilmesiyle ilgili. Biz Ukrayna vatandaşıyız ve Rusya Federasyonu'nun politikasına boyun eğmek istemiyoruz. Yok edilmemizin nedeni budur ve bu 21. yüzyılın Avrupası'nda oluyor" demişti.

Zelenskiy sivillerin öldürüldüğü Buça'yı da ziyaret etmişti.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından Buça'dan yayınlanan fotoğrafların ve videoların provokasyon olduğu öne sürüldü.

Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.

Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.