Buğra Bahadırlı: Billur, öleceğini hiç düşünmüyordu

Ocakta yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Billur Kalkavan, cumartesi sabaha karşı 3.45'te hayatını kaybetti. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle 59 yaşında hayata veda etti.

Vefat haberini öğrendikten sonra aradığım Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, şu açıklamayı yapmıştı; "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu."

Mayıs ayında evlerinde yaptığım röportajda Billur Kalkavan'ın "Çoğu erkek, sevgilisi kanser olunca kaçardı. Buğra kaçmadı" şeklinde övgüyle söz ettiği Buğra Bahadırlı'yı tekrar arayıp cenaze töreninin nerede ne zaman olacağını sordum. Cenaze töreni pazartesi günü olacak. Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek isteniyor. Bahadırlı ile konuştuğum sıralarda işlemler devam ediyordu. Öğle saatlerinde kesinleşecek.

Buğra Bahadırlı'ya Billur Kalkavan'ın bir vasiyeti olup olmadığını da sordum. Bahadırlı, bu konuda şunları söyledi; "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."

Billur Kalkavan - Buğra Bahadırlı

Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin