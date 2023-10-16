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        Haberler Magazin Buğra Bahadırlı'dan Billur Kalkavan'ın birinci ölüm yıl dönümü mesajı: 14 yılın her gününe şükrediyorum - Magazin haberleri

        Buğra Bahadırlı'dan Billur Kalkavan'ın birinci ölüm yıl dönümü mesajı: 14 yılın her gününe şükrediyorum

        Bir yıl önce hayata veda eden Billur Kalkavan'ın uzun yıllar boyunca hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı, merhum oyuncunun ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayımladı: Aşkım benim, hayat arkadaşım, yol arkadaşım... Bir yıl oldu gideli. Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:39
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        Billur Kalkavan, akciğer kanseri nedeniyle bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Kalkavan'ın uzun yıllar boyunca aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, merhum oyuncunun ölüm yıl dönümü için duygu yüklü bir yazı kaleme aldı.

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        "BİR YIL OLDU GİDELİ"

        Billur Kalkavan ile çekilen bu karesini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Buğra Bahadırlı, mesajına "Aşkım benim, hayat arkadaşım, yol arkadaşım... Bir yıl oldu gideli. Sen gittiğinde nasıl yol alabilecektim peki? Gerçekten aşkın içinde eridiğimde aslında anladım hiç gitmediğini. Hep kalbimde olduğunu, bir olduğumuzu, yolumda beni yalnız bırakmadığını" sözleriyle başladı.

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        "14 YILIN HER GÜNÜNE ŞÜKREDİYORUM"

        Buğra Bahadırlı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Eros; 'başka' ile ilişki kurmak 'başka' uğruna kendinden vazgeçebilmek veya aşkın içinde erimek... Kendimizden vazgeçerek aşkın içinde eridik. Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum. Yaşamanın güzel olduğunu, hayatın sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadım. Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım. Bunu en çok sen isterdin. Benim aşkımdın şimdi aşk oldun.

        Fotoğraflar: Habertürk, Instagram

        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        #Buğra Bahadırlı
        #billur kalkavan
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