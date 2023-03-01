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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

2018 yılında nikâh masasına oturan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evliliklerini noktaladı. Çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı almıştı

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  • Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

    Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çiftinden ayrılık haberi geldi. İkili, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
  • Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

    Gülsoy ve Gürbüz, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı. Gülsoy'un menajeri de boşanma haberini doğruladı.
  • Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

    2018'de nikâh masasına oturan Gülsoy ve Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayetinin annede kaldığı öğrenildi.
  • Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

    "AŞKIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

    Gülsoy, geçtiğimiz aylarda "Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum çünkü aşk merak arzusundan ibarettir. Sonrasında en kıymetli olan ve geriye kalan tek şey sevgidir. Sevgi kaldığı zaman uzun süreli oluyor. Eşim Nilüfer ile o sevginin uzun süredir devam ettiğini düşünüyorum. Eşim çok eğlenceli bir insandır. Ben biraz sıkıcıyım, derin depresyonlarım oluyor" demişti.
  • Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

    Gülsoy, 2011'de de Burcu Kara ile evlenmiş ve bir yıl sonra da boşanmıştı.

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