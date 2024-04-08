Bankaların çalışma durumu 8 Nisan Pazartesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 8 Nisan Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?