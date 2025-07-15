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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        15 Temmuz Salı kargo çalışma durumu; kargo bekleyen veya kargo göndermek için işlem yaptırmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi tatiller, bayramlarda devlet ve özel işletmelerin kapalı olduğu biliniyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 10:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:02
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        Kargoların açık olup olup olmadığı 15 Temmuz dolasıyla merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde kutlanacak olan 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte kargo ve PTT'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Bu tarihin resmi tatil olmasından ve tatil günleri arasında yer aldığı biliniyor. Peki Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı? İşte kargoların çalışma durumu

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        15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

        15 Temmuz, resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu hizmet vermemektedir. Kargo firmaları ise bu tür resmi tatillerde genellikle hizmet vermiyor.

        Buna göre; Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo gibi Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarının 15 Temmuz 2025 Salı günü çalışmaması bekleniyor.

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        Ancak bazı firmalar, büyük şehirlerde sınırlı sayıda şubeyle ya da özel kurye hizmetleriyle sınırlı dağıtım yapabilir. Bu nedenle, kargo bekleyen veya gönderi yapmayı planlayan kişilerin ilgili kargo firmasının resmi web sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden bilgi alması önerilir.

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