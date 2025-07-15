Kargoların açık olup olup olmadığı 15 Temmuz dolasıyla merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde kutlanacak olan 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte kargo ve PTT'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Bu tarihin resmi tatil olmasından ve tatil günleri arasında yer aldığı biliniyor. Peki Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı? İşte kargoların çalışma durumu