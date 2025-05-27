Buika ile Kibariye, Harbiye'de konser verdi

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi BUIKA ile Türk arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE, BKM organizasyonuyla geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan İspanyol müziğinin güçlü sesi BUIKA, 'No Habrá nadie en el Mundo', 'Dolor de Rumba', 'Las Simples Cosas', 'La Falsa Moneda', 'Yo me lo merezco', 'Mi niña Lola' gibi hit şarkıları ile gecenin başlama vuruşunu yaptı.

REKLAM

Türk Arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye, konserin devamında 'Sil Baştan', 'Gidemem', 'Buz' 'Kara Kış', 'Ah İstanbul', 'Yak Gel' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Kibariye, duygu yüklü sesiyle misafirlere harikulade bir gece yaşattı.

Yılın en çok konuşulan müzikal iş birliği kapsamında sahneyi paylaşan iki dev isim, solo performanslarının yanı sıra yıl içerisinde dijital platformlarda BKM etiketiyle yayınlanan 'Sevdam Ağlıyor', 'Tu Bandera' gibi düetleriyle de izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattılar.

İspanyol ve Türk müziği arasında güçlü bir köprü kuran bu özel buluşma, Harbiye Açıkhava’nın büyüleyici atmosferinde benzersiz bir müzikal deneyime dönüştü.