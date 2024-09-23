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        Haberler Müzik Buika, İstanbul'da sahne aldı - Magazin haberleri

        Buika: İstanbul'da yaşamak istiyorum

        Grammy Ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Buika; "Burada kendimi çok güzel hissediyorum ve aslında buraya yerleşmek de istiyorum. Bu konuda ciddiyim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:23
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        "İstanbul'da yaşamak istiyorum"
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        Buika, Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

        Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Buika, aralarında; 'No Habra Nadie En El Mundo', 'La falsa moneda' ve 'Mi nina Lola' isimli eserlerin de olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Müzisyen, konser sırasında seyircilerle sohbet etti ve yorumladığı şarkıların hikâyelerini anlattı.

        İstanbul'da sevdiği birçok şey olduğunu dile getiren İspanyol şarkıcı; "Burada kendimi çok güzel hissediyorum ve aslında buraya yerleşmek de istiyorum. Bu konuda ciddiyim. Müzisyenlerinizi çok beğeniyorum. Keşke onlar gibi vokal yapabilsem" dedi.

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        Buika, bir dahaki İstanbul konserinde ise Türkçe bir şarkı söyleme sözü verdi.

        Besteci, söz yazarı ve yorumcu Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

        Buika; Türkiye turnesi kapsamında Ankara Bilkent Odeon'da, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, Antalya Açıkhava'da ve İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

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