Buika, İzmir'de: Türkiye harika bir ülke

İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde son konserini verdi. İspanyol şarkıcı, ilk şarkısını seslendirdikten sonra sevenlerine "Seni seviyorum İzmir" diyerek seslendi.

"BURAYA TAŞINMAK İSTİYORUM"

Burada konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Buika; "Turnemizin son konseri. Yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyiz. Çok harika bir ülke. İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara'da konserler yaptık. Buraya taşınmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Buika, 'No Habra Nadie En El Mundo', 'La falsa moneda' ve 'Mi nina Lola' isimli eserlerin de olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.